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Formula 1 / Analiz

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi

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Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari'nin SF21'in çalıştırıldığı ilk ana dair yayınladığı görüntülerde, hava girişi tasarımının değiştirildiği görüldü. Bu, takımın soğutma sisteminde bazı önemli değişiklikler yaptığının ilk göstergesi olabilir.

Ferrari, yeni SF21'in örtüsünü 10 Mart'ta kaldıracak ve yeni araç gerçek anlamda ilk kez o zaman görülecek. Ancak motorun ilk kez çalıştırıldığı ana dair görüntüler bize, 2021 aracındaki ilk yeniliği göstermiş oldu: hava girişi.

Alttaki fotoğrafa baktığınızda yatay şekilde bölünmüş üçgen bir tasarıma sahip olan SF1000'in hava girişini görebilirsiniz.

Ferrari SF1000: ecco la presa d'aria triangolare, quest'anno non sarà più così

Ferrari SF1000: ecco la presa d'aria triangolare, quest'anno non sarà più così

Photo by: Ferrari

Yayınlanan görüntülerden yola çıkıldığında Ferrari, dış kısımlarda iki ek hava girişinin yer aldığı oval tasarımı benimseyen Mercedes'in yönüne gitmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Bu, aracın soğutma sisteminin ve paketlenmesinin değiştiğinin en büyük göstergesi. Bu kapsamda soğutma sisteminin bazı parçaları, geçmişte olduğu gibi üst kısma alınmış olabilir.

Tüm bunların teyidini, SF21'in örtüsü kaldırıldığı zaman alacağız.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Franco Nugnes

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