Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi

Ferrari, yeni SF21'in örtüsünü 10 Mart'ta kaldıracak ve yeni araç gerçek anlamda ilk kez o zaman görülecek. Ancak motorun ilk kez çalıştırıldığı ana dair görüntüler bize, 2021 aracındaki ilk yeniliği göstermiş oldu: hava girişi.

Alttaki fotoğrafa baktığınızda yatay şekilde bölünmüş üçgen bir tasarıma sahip olan SF1000'in hava girişini görebilirsiniz.

Ferrari SF1000: ecco la presa d'aria triangolare, quest'anno non sarà più così Photo by: Ferrari

Yayınlanan görüntülerden yola çıkıldığında Ferrari, dış kısımlarda iki ek hava girişinin yer aldığı oval tasarımı benimseyen Mercedes'in yönüne gitmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Bu, aracın soğutma sisteminin ve paketlenmesinin değiştiğinin en büyük göstergesi. Bu kapsamda soğutma sisteminin bazı parçaları, geçmişte olduğu gibi üst kısma alınmış olabilir.

Tüm bunların teyidini, SF21'in örtüsü kaldırıldığı zaman alacağız.