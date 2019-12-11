Ferrari, 2021 kurallarından hâlâ memnun değil

FIA ve Liberty, 2021 yoluyla birlikte kullanılmaya başlayacak yeni kuralları geçtiğimiz haftalarda açıkladı ancak genel olarak herkes bu kuralları bir ‘taslak’ olarak görüyor.

Başta Ferrari olmak üzere çoğu takım bu kurallardan memnun değil ve geliştirilmesi gerektiğini söylüyorlar.

İtalyan ekibin patronu Mattia Binotto, kurallarda daha fazla değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Binotto, “Kural paketi bizi yüzde yüz memnun etmese de değişimin lehine oy kullandık.”

“Bunun bir önemi yoktu ve bu yüzden itiraz etmek mantıklı değildi. En doğru yaklaşımın işleri devam ettirmek olduğunu söyledik."

“Bize göre kurallarda hâlâ bazı değişiklikler yapılması gerekiyor.”

“Birkaç şeyi değiştirmeyi başardık. Mesela vites kutusu ve fren sistemi artık standart değil. Ayrıca aerodinamik kurallar artık biraz daha fazla özgürlük sunuyor.”

“Oylanan son kural paketi ilk olandan kesinlikle daha iyiydi.” dedi.

Ferrari’nin itiraz ettiği şeylerin başında bütçe sınırı geliyordu ve Binotto, bunun İtalyan ekibi diğerlerinden daha fazla etkileyeceğini iddia ediyor.

“Finansal düzenlemeler çok karmaşık ve bunları test etme ve nasıl ilerlediğimizi bulma sürecindeyiz. Çalışanlarımızı azaltmak zorunda kalırsak, İtalya'da bizim için diğer ülkelere göre çok daha zor olacak. İnsanları evlerine gönderemeyiz.”

“Çalışanlarımız muhtemelen GT departmanına veya yol araçlarına geçecek. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve gelecek ay çok önemli olacak.”