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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor

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Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor
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, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2021 için yeni bir güç ünitesi hazırladıklarını ve bunun şu anda dynoda test edildiğini belirtti.

Ferrari geçen yıl griddeki en iyi motora sahipti ancak FIA tarafından yapılan teknik incelemeler sonrası bazı önemli direktifler yayınlandı. Bu direktiflerin ardından da İtalyan ekibin gücü büyük oranda azaldı.

Takım bu yıl, özellikle motor tarafında ciddi bir zorluk yaşıyor ve genel olarak en gerideki motor üreticisi olarak kabul ediliyor.

Sezona başladığı güç ünitesi versiyonuyla devam eden Ferrari, geride kalan yarışlarda galibiyete ulaşamadı ve toplamda iki podyum elde etti.

Binotto, geçtiğimiz günlerde mevcut durumun tek seferlik olduğunu söylemişti ve şimdi de yeni bir motor hazırlığında olduklarını belirtti.

Binotto şöyle konuştu: "Şu anda en iyi motora sahip değiliz, bu doğru."

"Bence kurallara göre gelecek sene tamamen yeni bir güç ünitemiz olabilir. Ferrari olarak, 2021 ve daha da ötesi 2022 için güç ünitesinin gelişimi konusunda çok fazla yatırım yaptık."

"Motorun şu anda dyno üzerinde çalıştırıldığı doğru."

"Performans ve dayanıklılık açısından geri bildirimlerin çok umut verici olduğunu düşünüyorum."

Gelecek yıl Sebastian Vettel'in Ferrari'deki koltuğuna Carlos Sainz geçecek.

Sainz'ın babası ve ralli efsanesi Sainz Snr, İtalyan ekibin ve oğlunun gelecek yıl iyi bir iş yapmasını bekliyor.

EFE haber ajansına konuşan Sainz Snr, "Carlos, mevcut duruma mümkün olan en kısa sürede tepki verebilecek bir takım varsa, bunun Ferrari olduğundan tamamen emin. Bundan şüphesi yok."

“Basından, yeni bir motor yaptıklarını ve bunu iyi şekilde geliştirdiklerini okudum, ama bunun ötesinde çok az şey var." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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