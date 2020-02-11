Ferrari: "2021 için önceliğimiz Hamilton değil Vettel"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
253 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
274 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
288 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "2021 için önceliğimiz Hamilton değil Vettel"

paylaşım
yorumlar
Ferrari: "2021 için önceliğimiz Hamilton değil Vettel"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Roberto Chinchero
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
11 Şub 2020 21:48

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2021 Formula 1 sezonunda Charles Leclerc'in yanında yarıştırmak istedikleri ismin Sebastian Vettel olduğunu söyledi.

Ferrari'de son senelerde yaptığı hatalarla gündeme gelen Vettel, geçen sene daha tecrübesiz takım arkadaşı Leclerc'e mağlup olmuştu.

Geçen senenin sonuna doğru çıkan haberlerde, Ferrari'nin 2020 sonunda anlaşması bitecek olan Vettel yerine Lewis Hamilton'ı getirebileceği iddia edilmiş, bu iddialara gerekçe olarak da Hamilton'ın Ferrari Başkanı John Elkann ile görüşmesi gösterilmişti.

Ferrari'nin 2020 F1 aracı SF1000'in lansmanında konuşan Binotto, önceliklerinin Vettel'le devam etmek olduğunu söyledi.

İlgili haberler:

Binotto, "Şu an için birinci tercihimiz Seb. Açıkçası onunla bu konuyu görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz ancak tekrar etmem gerek ki bizim ilk seçeneğimiz, tercihimiz o." dedi ve şu an için Hamilton'la görüşme gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Vettel de bu sözlerin üzerine şu an için "anı yaşamak istediğini", 2020 sonrasını düşünmediğini söyledi.

Vettel, "3 sene öncesiyle kıyaslarsanız, o zaman ağustos ayına kadar anlaşmam yoktu. Daha net söylemem gerekirse, sezonun bitmesine yarım dönem varken sezon sonunda işsiz kalacak durumdaydım. Bu açıdan pek bir şey değiştiğini düşünmüyorum."

"Dediğim gibi, ben daha çok şu ana odaklanmış durumdayım. Bir noktada gelecekte neler olacağına karar vereceğiz. Ancak bunu yapmak için yeteri kadar zamanımızın olacağına inanıyorum." dedi.

Vettel'le anlaşmak için ne kadar zaman aralığı olduğu sorulduğunda Binotto, "Öncelikle bu ortak karar olacak ve birlikte belirleyeceğiz."

"Gerekli olan zamanı vereceğiz. Açıkçası şu an için daha çok araca, kış testlerine ve ilk yarışlara odaklanmış durumdayız. Geri kalanı için yeteri kadar zamanımız olacak." dedi.

Slider
Liste

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Ferrari SF1000
1/25

Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari , Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari , Ferrari SF1000
2/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
3/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
4/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
5/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 arka detayı

Ferrari SF1000 arka detayı
6/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 arka detayı

Ferrari SF1000 arka detayı
7/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 burun detayı

Ferrari SF1000 burun detayı
8/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 burun detayı

Ferrari SF1000 burun detayı
9/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 cockpit detail

Ferrari SF1000 cockpit detail
10/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 detail

Ferrari SF1000 detail
11/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 front suspension detail

Ferrari SF1000 front suspension detail
12/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 front wing detail

Ferrari SF1000 front wing detail
13/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 front wing detail

Ferrari SF1000 front wing detail
14/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 front wing detail

Ferrari SF1000 front wing detail
15/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 front wing detail

Ferrari SF1000 front wing detail
16/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 front wing detail

Ferrari SF1000 front wing detail
17/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 halo detail

Ferrari SF1000 halo detail
18/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 halo detayı

Ferrari SF1000 halo detayı
19/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 rear detail

Ferrari SF1000 rear detail
20/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 side detail

Ferrari SF1000 side detail
21/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 sidepods detail

Ferrari SF1000 sidepods detail
22/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 sidepods detail

Ferrari SF1000 sidepods detail
23/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 suspension detail

Ferrari SF1000 suspension detail
24/25

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000 detail

Ferrari SF1000 detail
25/25

Fotoğraf: Ferrari

Sonraki haber
Galeri: Ferrari SF1000

Önceki haber

Galeri: Ferrari SF1000
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Ferrari, 2020 F1 aracı SF1000'i tanıttı!

2
Formula 1

Ferrari: "2021 için önceliğimiz Hamilton değil Vettel"

1s
3
Formula 1

Galeri: Ferrari SF1000

3s
4
Formula 1

Vettel: "SF1000, ileri yönde atılmış bir adım"

5
Formula 1

Leclerc: "Bu yıl yaklaşımım daha farklı olacak"

3s

Son Videolar

Ferrari SF1000 lansmanı 01:22
Formula 1
3s

Ferrari SF1000 lansmanı

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars 05:40
Formula 1

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars

09:11
Formula 1

"Schumacher'in son haline ait fotoğraf sızdırıldı" - 10 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Canlı: 2020 Ferrari F1 aracı lansmanı 00:00
Formula 1

Canlı: 2020 Ferrari F1 aracı lansmanı

2020 Hollanda GP için Zandvoort'ta yapılan çalışmalar 12:33
Formula 1

2020 Hollanda GP için Zandvoort'ta yapılan çalışmalar

Son Haberler

Ferrari: "2021 için önceliğimiz Hamilton değil Vettel"
F1

Ferrari: "2021 için önceliğimiz Hamilton değil Vettel"

Galeri: Ferrari SF1000
F1

Galeri: Ferrari SF1000

Leclerc: "Bu yıl yaklaşımım daha farklı olacak"
F1

Leclerc: "Bu yıl yaklaşımım daha farklı olacak"

Vettel: "SF1000, ileri yönde atılmış bir adım"
F1

Vettel: "SF1000, ileri yönde atılmış bir adım"

Binotto: "2020 aracı aynı görülebilir ancak tamamen farklı"
F1

Binotto: "2020 aracı aynı görülebilir ancak tamamen farklı"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.