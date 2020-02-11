Ferrari: "2021 için önceliğimiz Hamilton değil Vettel"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2021 Formula 1 sezonunda Charles Leclerc'in yanında yarıştırmak istedikleri ismin Sebastian Vettel olduğunu söyledi.
Ferrari'de son senelerde yaptığı hatalarla gündeme gelen Vettel, geçen sene daha tecrübesiz takım arkadaşı Leclerc'e mağlup olmuştu.
Geçen senenin sonuna doğru çıkan haberlerde, Ferrari'nin 2020 sonunda anlaşması bitecek olan Vettel yerine Lewis Hamilton'ı getirebileceği iddia edilmiş, bu iddialara gerekçe olarak da Hamilton'ın Ferrari Başkanı John Elkann ile görüşmesi gösterilmişti.
Ferrari'nin 2020 F1 aracı SF1000'in lansmanında konuşan Binotto, önceliklerinin Vettel'le devam etmek olduğunu söyledi.
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Binotto, "Şu an için birinci tercihimiz Seb. Açıkçası onunla bu konuyu görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz ancak tekrar etmem gerek ki bizim ilk seçeneğimiz, tercihimiz o." dedi ve şu an için Hamilton'la görüşme gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
Vettel de bu sözlerin üzerine şu an için "anı yaşamak istediğini", 2020 sonrasını düşünmediğini söyledi.
Vettel, "3 sene öncesiyle kıyaslarsanız, o zaman ağustos ayına kadar anlaşmam yoktu. Daha net söylemem gerekirse, sezonun bitmesine yarım dönem varken sezon sonunda işsiz kalacak durumdaydım. Bu açıdan pek bir şey değiştiğini düşünmüyorum."
"Dediğim gibi, ben daha çok şu ana odaklanmış durumdayım. Bir noktada gelecekte neler olacağına karar vereceğiz. Ancak bunu yapmak için yeteri kadar zamanımızın olacağına inanıyorum." dedi.
Vettel'le anlaşmak için ne kadar zaman aralığı olduğu sorulduğunda Binotto, "Öncelikle bu ortak karar olacak ve birlikte belirleyeceğiz."
"Gerekli olan zamanı vereceğiz. Açıkçası şu an için daha çok araca, kış testlerine ve ilk yarışlara odaklanmış durumdayız. Geri kalanı için yeteri kadar zamanımız olacak." dedi.
Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Ferrari
Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari , Ferrari SF1000
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 arka detayı
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 arka detayı
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 burun detayı
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 burun detayı
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 cockpit detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 front suspension detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 front wing detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 front wing detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 front wing detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 front wing detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 front wing detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 halo detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 halo detayı
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 rear detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 side detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 sidepods detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 sidepods detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 suspension detail
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari SF1000 detail
Fotoğraf: Ferrari
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Lewis Hamilton Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
|Takımlar
|Scuderia Ferrari
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Ferrari: "2021 için önceliğimiz Hamilton değil Vettel"
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