Ferrari: "2021 F1 kuralları başlangıç için iyi ancak..."

Takımlar şu anda F1 yönetimi ile ikili anlaşmalara sahipler. Ferrari, sahip olduğu anlaşma kapsamında kuralları veto etme hakkına sahip.

Ferrari şu ana kadar veto kullanma konusunda net bir açıklama yapmadı ancak kuralların spora zarar verecek şekilde olması halinde veto edebileceğini söyledi.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde 2021 kurallarının lehine oy kullansa da, kuralların daha fazla iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ferrari sözcüsü, "Oy kullandığımız maddeler, iyi bir başlangıç noktasıydı. Onlarla birlikte o kuralları iyileştirmek için çalışacağız." dedi.

Binotto, Amerika'ya bugün gelecek. Geçen haftaki açıklamasında Binotto, açıklanacak kurallar üzerinde çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "Kuralları iyileştirme süreci, asla bitmeyen bir süreçtir. Mevcut kuralları dahi, ortaya çıkan her fırsatta iyileştiriyoruz."

"İyileştirilecek çok fazla şey var. Şu an için kurallar çok ham seviyede. Kuralların iyileşmesi F1'in ve takımların ortaya çıkacak her bir şüpheyi ortadan kaldırmak için yapacakları işbirliğine bağlı olacak. Kurallar açıklandıktan sonra 2021'deki başlangıç senesine kadar iyileştirilmek zorunda olacak." demişti.

Renault'nun takım patronu Cyril Abiteboul, kuralların daha fazla iyileştirilmesi gerektiğini kabul etti ancak şu ana kadar açıklananların olumlu adım olduğunu belirtti.

Abiteboul, "Bu kuralları iyileştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz ancak temel kurallar, şu an için 2021'deki ilk yarış öncesinde gerekli planlamaları yapmamızı sağlayacak." dedi.

F1'in Teknik Patronu Pat Symonds, "Herkes, bugünün bu sürecin sonu olmadığını anlaması lazım." diyerek kuralların geliştirileceğini işaret etti.

Ross Brawn ise kuralların mükemmelleştirilmesi yolunda değişiklikler olacağını söyledi ancak dramatik değişiklikler olmayacağı konusunda uyardı.

Brawn, "Kuralların temel olarak değişeceğini düşünmüyorum. İyileştirmeler olacak ve olmak zorunda. Bu iyileştirmeler, Uluslararası Sportif Kurallar'a göre yapılacak." dedi.