Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i Barcelona'da kış testlerinden önce tanıtacak

Mevcut kurallar kapsamında 2020 şasileri dondurulmuş olsa da takımların aerodinamilerini geliştirmelerine izin verilecek ve bunun dışında takımlar, diğer alanları geliştirmek için 2 jeton hakkına sahip olacaklar.

Ferrari'nin senenin başında takım yönetimini ve pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ı içeren bir takım lansmanı yapması bekleniyor ancak o lansmanda 2021 F1 aracı yer almayacak. Ferrari'nin 2021 F1 aracının, Barcelona'daki testlerden hemen önce tanıtılması bekleniyor.

Maranello'daki seçili medyaya konuşan takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin yeni sezon öncesindeki planlarını açıkladı.

Binotto, "Gelecek seneki aracın adına çoktan karar verdik. Aracın adı SF21 olacak."

"Çok basit bir ad çünkü gelecek senenin 2022 için bir geçiş yılı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden aracın adının SF21 olmasına karar verdik. O araç tabii ki yarı dondurulmuş bir araç olacak çünkü 2020 şasisine sahip olacak."

"Gelecek sene aracın tanıtımı için farklı bir lansman organize edeceğiz. İlk başta takımı ve pilotlarımızı partnerlerimize ve gazetecilere tanıttığımız bir etkinlik organize edeceğiz."

"Ancak ardından doğrudan Barcelona'daki kış testlerinde aracı tanıtacağımız ikinci bir etkinlik organize edebiliriz. Ve bu farklı bir şekilde olabilir." dedi.

Ferrari'nin 2021'de ilerleme umutlarından birisi tamamen yeni motor olacak. Bu sayede bu sene yaşanan sorunun çözülmesi planlanıyor.

Binotto, dinamometre testlerinin cesaret verici olduğunu ve Ferrari'nin gelecek sene en kötü motorla mücadele etmek zorunda kalmayacağı konusunda inançlı olduklarını söyledi.

Binotto, "Motorun dinamometrede iyi çalıştığını doğrulayabilirim. Performans açısından iyi ilerleme kaydetti. 2020'dekine göre ciddi ilerlediğini düşünüyorum."

"Gün ünitesi açısından yeniden rekabetçi olacağımızı düşünüyorum. Bence alanındaki en kötü motor olmayacak. Dinamometre verilerinden hissettiğim bu. Ancak diğerlerinin ne yaptığını ya da ne kadar geliştiklerini bilmiyorum." dedi.

Binotto ayrıca SF21'in, 2020 F1 aracı SF1000'de yer alan zayıflıkların giderildiği bir araç olacağını söyledi. SF1000, aşırı sürüklenmeye sahip olduğu için düzlüklerde yavaş kalıyordu. Sezon içerisinde bu durumu düzeltmek için çok fazla aerodinamik değişiklik yapıldı.

Binotto, "2020 aracındaki en zayıf noktaları gelecek sene düzeltmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Bu zayıflıkları çözme konusunda güç ünitesinden birden çok kez bahsettim. Ancak 2020'de aracın sürüklenme seviyesi çok yüksekti. 2021 aracında sürüklenme konusunun kesinlikle çözüleceğini söyleyebilirim." dedi.