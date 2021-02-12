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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!

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Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari, 2021 Formula 1 aracını ilk kez çalıştırırken, yeni takımın ve aracın tanıtımı için iki ayrı lansman düzenleyeceklerini duyurdu.

aaFerrari, 2021 Formula 1 aracını ilk kez bugün sabah çalıştırdı ve yeni aracını önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği iki ayrıca lansman etkinliğiyle tanıtacağını doğruladı.

Ferrari F1 patronu Mattia Binotto, Aralık ayında ekibin yeni sezonda lansman etkinliklerini bölmeyi planladığını, takım için bir etkinlik ve aracı tanıtmak için ayrı bir etkinlik düzenleyeceğini belirtmişti.

Buna göre Ferrari, takımı ve pilotlarını 26 Şubat'ta yapacağı ilk lansman etkinliğinde tanıtacak. Yeni araç ise 10 Mart'ta, yani Bahreyn testlerinden sadece iki gün önce tanıtılacak.

Bu, Ferrari'nin yeni sezon öncesinde lansman tarihini açıklayan altıncı ekip olduğu anlamına geliyor. Şimdiye kadar Red Bull, Alpine, Aston Martin ve Haas nihai tarihlerini açıklamadılar.

Ferrari, lansman tarihini açıkladığı duyuruda, 2021 Formula 1 aracını da bugün ilk kez Maranello'da çalıştırdığını da doğruladı.

Takım sosyal medya hesaplarından yeni güç ünitesinin sesini de yayınladı.

 

Binotto, motoru çalıştırmasından kısa bir süre önce tüm Ferrari ekibine hitap ederken, ekibin üyeleri güç ünitesinin çalıştırıldığı anları görüntülü görüşme yoluyla takip etti.

Binotto, "2021 sezonumuz burada başlıyor. Yol boyunca önümüzde pek çok zorluk olmasını bekleyebiliriz ancak daha iyisini yapmakta kararlıyız."

"SF21, gelişmeye izin verilen tüm alanlarda geliştirildi.

"Nerede olduğumuzun ve nereye gitmek istediğimizin bilincinde olarak, kararlı ve adanmış şekilde çalışmalıyız." dedi.

Ferrari, geçen yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirmiş ve üç podyum aldığı yılı ancak altıncı sırada bitirmişti.

Takım yeni sezonda Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisiyle yarışacak.

F1 lansman tarihleri:

Tarihli Takım Motor Şasi Yer Saat
15 Şubat Birleşik Krallık McLaren MCL35M Birleşik Krallık Woking 22:00
19 Şubat İtalya AlphaTauri AT02    
22 Şubat İsviçre Alfa Romeo C41 Polonya Varşova  
2 Mart Almanya Mercedes

F1 W12

    
5 Mart Birleşik Krallık Williams

FW43B

    
10 Mart
 İtalya Ferrari

SF21

    
? Avusturya Red Bull RB16B    
?
 Birleşik Krallık Aston Martin      
?
 Fransa Alpine A521    
? Amerika Birleşik Devletleri Haas      

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Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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