Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!

aaFerrari, 2021 Formula 1 aracını ilk kez bugün sabah çalıştırdı ve yeni aracını önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği iki ayrıca lansman etkinliğiyle tanıtacağını doğruladı.

Ferrari F1 patronu Mattia Binotto, Aralık ayında ekibin yeni sezonda lansman etkinliklerini bölmeyi planladığını, takım için bir etkinlik ve aracı tanıtmak için ayrı bir etkinlik düzenleyeceğini belirtmişti.

Buna göre Ferrari, takımı ve pilotlarını 26 Şubat'ta yapacağı ilk lansman etkinliğinde tanıtacak. Yeni araç ise 10 Mart'ta, yani Bahreyn testlerinden sadece iki gün önce tanıtılacak.

Bu, Ferrari'nin yeni sezon öncesinde lansman tarihini açıklayan altıncı ekip olduğu anlamına geliyor. Şimdiye kadar Red Bull, Alpine, Aston Martin ve Haas nihai tarihlerini açıklamadılar.

Ferrari, lansman tarihini açıkladığı duyuruda, 2021 Formula 1 aracını da bugün ilk kez Maranello'da çalıştırdığını da doğruladı.

Takım sosyal medya hesaplarından yeni güç ünitesinin sesini de yayınladı.

Binotto, motoru çalıştırmasından kısa bir süre önce tüm Ferrari ekibine hitap ederken, ekibin üyeleri güç ünitesinin çalıştırıldığı anları görüntülü görüşme yoluyla takip etti.

Binotto, "2021 sezonumuz burada başlıyor. Yol boyunca önümüzde pek çok zorluk olmasını bekleyebiliriz ancak daha iyisini yapmakta kararlıyız."

"SF21, gelişmeye izin verilen tüm alanlarda geliştirildi.

"Nerede olduğumuzun ve nereye gitmek istediğimizin bilincinde olarak, kararlı ve adanmış şekilde çalışmalıyız." dedi.

Ferrari, geçen yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirmiş ve üç podyum aldığı yılı ancak altıncı sırada bitirmişti.

Takım yeni sezonda Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisiyle yarışacak.

F1 lansman tarihleri: