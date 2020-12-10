Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı

Ferrari bu sene pit stoplarda birçok kez sorun yaşadı. Bunlardan sonuncusunu Sakhir GP'de Sebastian Vettel yaşadı. Vettel, yavaş pit stoplar nedeniyle çok fazla zaman kaybetti.

Yarışın ardından konuşan Vettel, 4.5 sn ve 6.5 sn süren pit stopların ardından ekipmanlarda komple bir değişiklik gerektiğini söylemişti.

Abu Dhabi GP öncesinde Ferrari, bu sene yaptıkları pit stopların % 20'sinden fazlasının 3.5 sn'den daha uzun sürdüğünü açıkladı.

Kıyaslama yapmak gerekirse Red Bull ise bu sene genelde en hızlı pit stopları yaptı ve son 7 yarışta 4 defa 2 sn altında pit stop tamamladı.

Ferrari, Abu Dhabi GP öncesinde en iyilerin çok gerisinde olduğunu ve bu alanda iyi olsalardı, daha fazla puan kazanmış olabileceklerini kabul etti.

Yapılan incelemelerde sorunun tekerlek somunundan kaynaklandığı belirlendi. Gelecek sene bu sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Ferrari'nin araç operasyonu mühendisi Diego Ioverno, "3.5 sn'den daha yavaş pit stop sayısının Scuderia'nın geçmişteki standartlarına göre aşırı yüksek olduğu doğru ancak zamanların çoğunluğu da optimum pit stoptan daha yavaştı. Bu, tekerlek somunuyla alakalı özel bir soruna bağlıydı."

"Diş yeteri kadar güçlü değil. Bu yüzden somun birçok kez sıyrıldı. Bu gelecek sene çözmek için üzerinde çalıştığımız bir dayanıklılık sorunu."

"Pit ekibi, bilinçsizce olsa dahi kullandıkları bileşenin risk altında olduğunu, bijon tabancasıyla hata yapma marjlarının çok az olduğunu hissettiklerinde, bunun tüm prosedür üzerinde olumsuz etkisi oluyor."

"Bu, iyi pit stop ortalamasının 2.73 sn olması gerçeğinden görülebilir. Bu bile, bu alanda gelişebileceğimiz yer olduğu manasına geliyor." dedi.

Ioverno, Ferrari'nin pit ekibinin takım içerisindeki yeniden yapılanma sonucunda nispeten yeni olduğunu ve tüm çalışanların bir araya gelmesinin (ahenkle çalışmasının) biraz zaman alacağını söyledi.

Ioverno, "(Ekip yeni olduğu için) Pit stopta yer alan herkesin bir araya gelmesinin biraz zaman alacağı açık."

"20'den fazla insanın mükemmel bir şekilde senkronize olarak çalıştığı başka bir spor yok. Bu yüzden en iyi takımlar yıllardır aynı ekibi kullanıyorlar."

"Bu yüzden, dayanıklılık haricinde bu alanda da hem özel antrenman seansları, hem de psikolojik ve fiziksel antrenman seansları üzerinde çalışmamız gerek. 2021 öncesindeki hazırlıklarda bu bir başka önemli konu olacak." dedi.

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