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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020’de motor tasarımında büyük değişiklikler planlıyor

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Ferrari, 2020’de motor tasarımında büyük değişiklikler planlıyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
13 Ara 2019 10:11

Ferrari, 2020 Formula 1 motorunda “oldukça önemli değişiklikler” yapmayı ve aracına “çok daha fazla yere basma gücü” eklemeyi planlıyor.

Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, 2019’da toplam üç yarış kazanabildiler. Lewis Hamilton ve Mercedes ise bir kez daha şampiyonluk ipini göğüsledi.

F1’in aerodinamik ve motor kuralları 2020’de stabil kalacak olmasına rağmen Ferrari, çıkarabileceği daha fazla potansiyel olmadığını düşündüğü için motor konusunda büyük değişiklikler yapmayı tercih edecek.

Takım patronu Mattia Binotto, “Güç ünitemizi mimari açıdan, silindir açısından çok değiştirdik.”

“Bu, yapılabilecek çok daha fazla şey olduğunu göstermek için oldukça büyük bir gözden geçirme. Gelecek sene için aradığımız değişiklik, motorun kendisindeki oldukça önemli değişiklikler olacak.”

“Gelecek seneki aracımızda daha fazla yere basma gücü, kesinlikle daha fazla sürüklenme hedefliyoruz.”

“Düzlüklerde bu seneki kadar güçlü olmayı beklemiyoruz. Ancak diğerlerinin neler yaptığını asla bilemezsiniz.”

“Öğrendiğimiz şeylerle, daha fazla yere basma gücüne ihtiyacımız olduğunu anladık. Sezon sonunda gördüğümüz gibi, hâlâ kapatılması gereken bir fark var.”

“Bu yüzden daha fazla yere basma gücü hedefliyoruz ve sonuç olarak da daha fazla sürüklenme üzerinde çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ferrari, 2020 şasisinin tasarımını tamamlama sürecinde. Binotto, sezon öncesi testlerden önce aracı tamamlamak için “hâlâ birkaç seansın” daha gerekli olduğunu söyledi.

Takım, aracını 11 Şubat’ta, sezon öncesi testlerden sekiz gün önce tanıtacak.

Binotto, “Tüm homologasyonlardan geçiş sürecindeyiz.”

“Homologasyon için bir çarpışma testinden geçiyoruz, ancak rüzgar tünelinde hâlâ gelişim yapıyoruz. Konsept kesinlikle tanımlandı.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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