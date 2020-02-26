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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020'de DAS sistemini kullanmayacak!

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Ferrari, 2020'de DAS sistemini kullanmayacak!
Ekleyen:
, Editör
26 Şub 2020 15:10

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2020 yılında DAS sistemini kullanmayacaklarını açıkladı.

Mercedes, 2020 sezon öncesi Barcelona testlerinde DAS adı verilen bir sistemi test etmeye başlamış ve dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.

Bu sistem, lastiklerin açısının değişmesine yardımcı oluyor ve hem lastiklerin daha iyi kullanılmasına yardımcı oluyor, hem de viraj performansını arttırıyor.

Ferrari başta olmak üzere takımların neredeyse tamamının DAS sistemini kopyalayacağı düşünülüyordu. Ancak Mattia Binotto, Ferrari'nin bu sistemi daha önce düşündüğünü ancak kopyalamayacağını dile getirdi.

Binotto, "Bu hafta, aracı nasıl daha iyi ayarlabileceğimizi anlamak adına ayarlar üzerinde çalışıyoruz. Geçen sene hatalar yaptık ve geçmişten dersler çıkararak yaklaşımımızı değiştirdik. Dayanıklılık konusunda endişeli değiliz. Geçen haftaki sorun çok da endişe verici değildi."

“Rakiplerimiz çok hızlı. Özellikle Mercedes. Geçen hafta etkileyici turlarla en iyi zamanı yaptılar. Buna ek olarak, araçları çok dayanıklı. Hiç şüphe yok ki Mercedes şu anda en hızlı araca sahip."

"Rakiplerimiz güç ünitesini oldukça kısık ayarlarda kullandığımızı söylüyor, ama bu tamamen doğru değil."

"Araç geçen yıldan daha hızlı ve virajlarda daha verimli. Diğer tarafta düzlüklerde daha yavaş. Maksimum yol tutuşa sahip olmaya çalıştık ve şimdi en yüksek sürati arttırmaya çalışıyoruz."

"En iyi takımlar her zaman olduğu gibi herkesin önünde. Söylediğim gibi Mercedes'in dereceleri etkileyici. Rakiplerimiz çok güçlü."

"Ayrıca geçmişte, DAS'a benzer bir sistemi uygulama olasılığını düşündük, ancak yönetmeliklere uygunluğundan şüphe duyduk. Bize çok fazla kazanç sağlayacağından da emin değildik. DAS'ın Ferrari aracında yer almayacağını size doğrulayabilirim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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