Ferrari'nin 2020'de 3.lük için savaşması çok zor

İtalyan takım, sıralamalardaki 6.lığından kurtularak Renault, McLaren ve Racing Point’la farkını kapatmayı umuyordu.

Ferrari şu anda 103 puanla Mclaren ve Raing Point’ın 31, Renault’nun ise 32 puan gerisinde.

Fakat Sebastian Vettel puan almaya zorlanırken ve Ferrari orta sırayı lider götürecek hıza sahip değilken arayı kapatmak için gerekecek süre hızla kayboluyor.

Takım patronu Mattia Binotto, Ferrari’nin daha iyisini yapmaya istekli olduğunu söylerken gelişme göstermek için yeterince fırsat kalmamış olabileceğine işaret etti.

“Kesinlikle sıralamalarda yükselmeye çalışmanın çok güzel olacağını düşünüyorum ama Imola’ya baktığınızda puan kaybettik ve bir takıma konumumuzu kaybettik” diyerek Binotto, Renault’nun Daniel Ricciardo’yla kazandığı podyumu referans gösterdi.

“Çok sıkı bir mücadele oluyor ama aracımızın geliştiğini düşünüyorum. O yüzden deneyeceğiz, kesinlikle hedefimizin birine yaklaşmak olduğunu düşünüyorum. Fakat sadece 4 yarış kaldı, o yüzden bir hayli zor olacak.”

Ferrari güçsüz bir motor ve yeterince aerodinamik olmayan bir araçla zorlu bir 2020 sezonu geçiriyor.

Takım, gridin başına geçme hedeflerinin uzun süreli bir proje olduğunu kabul ederken Mattia Binotto Sky İtalya’ya gelecek seneki hedeflerinin düzenli bir şekilde podyum mücadelesine girmek olduğunu söyledi.

Binotto: “Projede hata yaptık, yanlış çıkan bir geliştirme yolunda ilerledik. Sonra COVID gelince aracımızın sütünde çalışamadık ve bu da tüm sezon boyunca bizi cezalandırdı.”

“9 hafta boyunca işlerin durmasına yol açan kısıtlamalara tabi kalmak zorundaydık, hemen sonrasındaysa 2020 projelerini durdurma kararı çıktı. Bu sezona diğerlerinden farklı bir gözle bakıyorum ama cevap verebilecek bir konuma geleceğiz.”

“2021 için çok zorlu hedeflerimiz var. İyi bir iş çıkarmak isteyen ve birlik olmuş bir takım görüyorum. Sorumluluğunun farkında ve kendini yeniden bulma arzusundaki bir takım.”

“Gelecek sene testlerde iyi sonuçlar veren yepyeni bir motorla geleceğiz. Araçla ilgili fikirlerimiz var ama eskiye nazaran kısaltılmış rüzgar tüneli süreleriyle harikalar yaratamayız. Ama bu takımın dinç olduğuna eminim ve bir sonraki adımı da atacağız. Artık bunu kanıtlamak bize bağlı.”

“Gerçekçi olursak Ferrari 2021’de dünya şampiyonluğu için savaşmaya hazır değil. Önümüzdeki sene tekrardan podyum için savaşmaya dönmeliyiz. Hedefimiz bu.”