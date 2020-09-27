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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2019 Rusya GP'ye kıyasla 1.6 saniye geriledi

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Ferrari, 2019 Rusya GP'ye kıyasla 1.6 saniye geriledi
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Ferrari, cumartesi günkü sıralama turlarında geçen yılki Rusya GP'ye kıyasla 1.6 saniye daha yavaştı.

Ferrari motorlu araçlar bu yıl hemen hemen tüm pistlerde geçen yıla kıyasla çok daha kötü turlar attılar.

Rusya'da bu eğim devam etti ve Ferrari fabrika takımı geçen yıl 1:31.628 yaparken, bu yıl 1:33.239 yaparak 1.611 saniye daha yavaş bir tur attı.

Ayrıca Haas-Ferrari 1.075 saniye daha yavaş bir tur atarken, Alfa Romeo da 0.557 saniye daha yavaştı.

En çok gelişimi Mercedes motorlu araçlar kaydetti. Williams geçen yıl 1:35.356 yaparken, bu yıl 1:33.583 yaptı ve 1.773 saniye daha iyi bir tur attı.

Racing Point 1.641 saniye gelişirken, Renault 1.071 saniye gelişti.

AlphaTauri Honda 0.950, Mercedes 0.726 ve McLaren Renault 0.672 saniye gelişti.

Red Bull ise geçen yıl 1:32.310 yaparken, bu yıl 1:31.867 yaptı ve 0.443 saniyelik bir ilerleme kaydetmiş oldu.

2019'a kıyasla kazanç/kayıp:

Takım Kazanç/kayıp
Williams -1.773
Racing Point -1.641
Renault -1.071
AlphaTauri -0.950
Mercedes -0.726
McLaren -0.672
Red Bull -0.443
Alfa Romeo +0.557
Haas +1.075
Ferrari +1.611

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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