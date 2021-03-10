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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020 motorunun turbosu üzerinde yoğunlaşmış

Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari'nin Güç Ünitesi Departman Şefi Enrico Gualtieri, 2021 F1 araçları SF21 üzerinde yer alan güç ünitesinde başta turbo olmak üzere birçok bölümde iyileştirme yaptıklarını ve bunu yaparken aynı zamanda şasi departmanıyla yakından çalıştıklarını söyledi.

Ferrari, 2020 motorunun turbosu üzerinde yoğunlaşmış

2019'da griddeki en güçlü motora sahip olan Ferrari, FIA ile yaptığı anlaşmanın ardından motor tarafında çok fazla güç kaybetti ve bunun sonucunda 2020'yi ancak 6. sırada tamamlayabildi.

Sezon içerisinde güç ünitesini geliştirme şansı bulamayan Ferrari, kış döneminde yeni sezona güçlü başlayabilmek ve diğerleriyle farkı kapatabilmek için motor bölümünde güncellemeler yaptı.

SF21'in lansmanında konuşan Gualtieri, "Enzo Ferrari, motorun ayrı bir ruha sahip olduğunu ve tek koltuklu aracın kalbinde yer aldığını söylerdi. Bu yüzden onun bu sözlerini düşündüğümüzde, biz mühendisler üzerinde bir sorumluluk vardı."

"Maranello'da sıra dışı bir motor kültürü var ancak geçmişteki başarıların gelecekteki başarıların garantisi olmadığını biliyoruz. Şanlı geçmişin, zaferin garantisi olmadığını biliyoruz. Sporumuzda herkesin kendi gelişim alanlarına dikkat etmesi, sürekli olarak deneyimlerinden, zaferlerden ve yenilgilerden ders çıkarması ve ardından alçakgönüllülükle çalışması önemlidir."

"Bunu bilerek; tutkumuz, yeteneklerimiz ve teknik partnerlerimizle birlikte 2021 sezonu için 065/6 projesini geliştirdik. Şasi tarafındaki iş arkadaşlarımız ile güç ünitesinin yerleşimi üzerinde çok fazla çalışarak, aracın genel tasarımının mümkün olduğu kadar verimli olmasını sağlamaya çalıştık."

"İçten yanmalı motorun termal verimlilik seviyesini arttırmak için çalıştık. Partnerimiz Shell'in katkısı, tur başına 0.1 sn'den fazla avantaj sağladı."

"Motorun ihtiyaçlarını takip etmek için turbo kompresörü üzerinde, güç kaynağı kısmında ve egzoz gazından enerji geri kazanımını artırmak için verimlilik kısmında çok çalıştık. Ayrıca hibrit sistemi ve onun elektronik kısmını gözden geçirerek, tüm bileşenleri optimize ettik."

"065/6 projesi tüm bunların, bir ekip çalışmasının sonucu: güç ünitesi, şasi, Shell ve Mahle gibi mükemmel teknik ortaklarımızın desteği ve diğer tedarikçi ortaklarımızın ortak çalışmasının bir sonucu."

"Bu proje üzerinde çok fazla enerji harcadık ancak aynı zamanda şimdiden, gelecek sene piste çıkacak 2022 projesi üzerinde çalışmaları sürdürüyoruz. O proje daha önemli olacak çünkü takım en az 3 sene boyunca o motoru kullanacak." dedi.

Ferrari SF21 detail

Ferrari SF21 detail
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF21 detail

Ferrari SF21 detail
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF21 detail

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3/6

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF21 detail

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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF21 detail

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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF21 detail

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Fotoğraf: Ferrari

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Editör Abdullah Çelik

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