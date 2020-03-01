Ferrari, 2020 motorunun geçen yılki kadar güçlü olmadığını kabul etti!
Ferrari, bu yılki kış testlerinde yaşadığı düzlük hızı problemlerinden sonra, motorun geçen sezonki kadar güçlü olmadığını kabul etti.
Yeni SF1000, geçen yıla kıyasla virajlarda çok daha iyi bir konumda yer alsa da, testler boyunca düzlük hızı olarak geride kaldılar ve geçen yıla kıyasla pek de iyi bir konumda yer almadılar.
Düzlük hızı avantajı, son yıllarda takımın en büyük avantajlarından birisiydi ve Binotto, hız eksikliğinin hem motor performansının hem de çok fazla sürüklenmeye sahip bir şasiye sahip olmalarının bir kombinasyonu olduğunu söyledi.
Motorsport.com'a konuşan Binotto şöyle dedi: “Bence bu ikisinin bir kombinasyonu."
“Güç ve motordaki genel performans anlamında geçen sene olduğu kadar güçlü olmadığımızı düşünüyorum. Bir şekilde dayanıklılığı geliştirmeye odaklandık ve sonuç olarak performanstan bir şekilde ödün verdik."
“Ama sürükleme, aracın düzlük hızını önemli ölçüde etkiliyor. Bence daha iyi bir hız istiyorsanız, sürüklenmeyi azaltmanız ve motorun gücünü arttırmanız gerekiyor. Hiç şüphesiz gelecek için bu iki alan üzerinde çalışacağız."
“Sürüklenme, güç ünitesine kıyasla daha önce ele alabileceğiniz bir konu. Oysa güç artışı için ikinci güç ünitesini beklemeniz gerekiyor."
Motor konusundaki bu itiraf, 2019 güç ünitesi üzerinde uzun süredir devam eden tartışmalardan ve FIA ile Ferrari arasında bu konuda yapılan 'anlaşmadan' sonra geliyor.
FIA'nın Ferrari ile yaptığı anlaşma açıklamadan önce konuşan Binotto, Ferrari'nin motorunun potansiyelini gizleyip gizlemediği sorusuna, "Hayır, gizlemiyoruz. Bu bizim gerçek performansımız. Pist üstünde hızın ne kadarı sürüklenme, ne kadarı motor gücü ayırt etmek zor ancak kesin olan bir şey var ki hız açısından rakiplerimize göre gerideyiz."
“Bunun bir şekilde sürüklenmeden ve sahip olduğumuz dayanıklılık programından kaynaklandığını düşünüyorum." yanıtını verdi.
Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
|Takımlar
|Scuderia Ferrari
|Editör
|Jonathan Noble
Ferrari, 2020 motorunun geçen yılki kadar güçlü olmadığını kabul etti!
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