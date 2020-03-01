Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
270 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020 motorunun geçen yılki kadar güçlü olmadığını kabul etti!

paylaşım
yorumlar
Ferrari, 2020 motorunun geçen yılki kadar güçlü olmadığını kabul etti!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Mar 2020 09:56

Ferrari, bu yılki kış testlerinde yaşadığı düzlük hızı problemlerinden sonra, motorun geçen sezonki kadar güçlü olmadığını kabul etti.

Yeni SF1000, geçen yıla kıyasla virajlarda çok daha iyi bir konumda yer alsa da, testler boyunca düzlük hızı olarak geride kaldılar ve geçen yıla kıyasla pek de iyi bir konumda yer almadılar.

Düzlük hızı avantajı, son yıllarda takımın en büyük avantajlarından birisiydi ve Binotto, hız eksikliğinin hem motor performansının hem de çok fazla sürüklenmeye sahip bir şasiye sahip olmalarının bir kombinasyonu olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Binotto şöyle dedi: “Bence bu ikisinin bir kombinasyonu."

“Güç ve motordaki genel performans anlamında geçen sene olduğu kadar güçlü olmadığımızı düşünüyorum. Bir şekilde dayanıklılığı geliştirmeye odaklandık ve sonuç olarak performanstan bir şekilde ödün verdik."

“Ama sürükleme, aracın düzlük hızını önemli ölçüde etkiliyor. Bence daha iyi bir hız istiyorsanız, sürüklenmeyi azaltmanız ve motorun gücünü arttırmanız gerekiyor. Hiç şüphesiz gelecek için bu iki alan üzerinde çalışacağız."

“Sürüklenme, güç ünitesine kıyasla daha önce ele alabileceğiniz bir konu. Oysa güç artışı için ikinci güç ünitesini beklemeniz gerekiyor." 

Motor konusundaki bu itiraf, 2019 güç ünitesi üzerinde uzun süredir devam eden tartışmalardan ve FIA ile Ferrari arasında bu konuda yapılan 'anlaşmadan' sonra geliyor.

FIA'nın Ferrari ile yaptığı anlaşma açıklamadan önce konuşan Binotto, Ferrari'nin motorunun potansiyelini gizleyip gizlemediği sorusuna, "Hayır, gizlemiyoruz. Bu bizim gerçek performansımız. Pist üstünde hızın ne kadarı sürüklenme, ne kadarı motor gücü ayırt etmek zor ancak kesin olan bir şey var ki hız açısından rakiplerimize göre gerideyiz."

“Bunun bir şekilde sürüklenmeden ve sahip olduğumuz dayanıklılık programından kaynaklandığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Sonraki haber
Hamilton: "Rakiplerimiz hızlarını gizliyor"

Önceki haber

Hamilton: "Rakiplerimiz hızlarını gizliyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
11 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2020 motorunun geçen yılki kadar güçlü olmadığını kabul etti!

29dk
2
Formula 1

Analiz: FIA'nın Ferrari bombasının arkasında ne var?

3
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimiz hızlarını gizliyor"

1s
4
Formula 1

McLaren, DAS konusunda Mercedes'e "şapka çıkarıyor"

2s
5
Formula 1

Racing Point: "Rakiplerimiz bizim hakkımızda konuşuyorsa bu iyi bir şey!"

2s

Son Videolar

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi? 03:27
Formula 1

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi?

2. Barcelona testleri 3. gün özeti 03:16
Formula 1

2. Barcelona testleri 3. gün özeti

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon 01:52
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Son Haberler

Ferrari, 2020 motorunun geçen yılki kadar güçlü olmadığını kabul etti!
F1

Ferrari, 2020 motorunun geçen yılki kadar güçlü olmadığını kabul etti!

Hamilton: "Rakiplerimiz hızlarını gizliyor"
F1

Hamilton: "Rakiplerimiz hızlarını gizliyor"

McLaren, DAS konusunda Mercedes'e "şapka çıkarıyor"
F1

McLaren, DAS konusunda Mercedes'e "şapka çıkarıyor"

Racing Point: "Rakiplerimiz bizim hakkımızda konuşuyorsa bu iyi bir şey!"
F1

Racing Point: "Rakiplerimiz bizim hakkımızda konuşuyorsa bu iyi bir şey!"

Pirelli, Hamilton'ın talebine yanıt verdi
F1

Pirelli, Hamilton'ın talebine yanıt verdi

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.