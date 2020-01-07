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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020 motorunda "benzeri görülmemiş" bir intercooler hazırlıyor!

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Ferrari, 2020 motorunda "benzeri görülmemiş" bir intercooler hazırlıyor!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Oca 2020 14:40

Ferrari, 2019 yılında gridin en güçlü motoruna sahip olmuştu ve 2020'de bu durumun değişmemesi için bazı ilginç çözümler hazırlıyor.

Hibrit motorların başlangıcı olan 2014'ten bu yana Mercedes en güçlü motora sahip olmaya devam ediyordu ancak Ferrari, 2019'da büyük bir adım atmayı başardı ve gelecek yıl da bu üstünlüğü korumak istiyor.

2019 motoru, o kadar güçlüydü ki, Maranello merkezli ekibin hile yaptığı dedikoduları ortaya çıkmıştı. Ancak kontrollerde motorda herhangi bir hileye rastlanılmadı.

Takım şimdi motoru daha da geliştirmek için çaba gösteriyor.

Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgilere göre, 2020 motoru farklı yanma odası ve üst kısım tasarımıyla tamamen yeni bir projenin ürünü olacak. Aynı zamanda yeni güç ünitesinin montajında da büyük değişiklikler yapılacak.

Söylentilere göre, Enrico Gualtieri'nin yönetiminde çalışan personeller, kompresörün havasını soğutmak için eşi benzeri görülmemiş bir iç soğutma sistemi geliştirdi.

Şahlanan At'ın bulduğu bu çözümünün, 2019 FIA teknik direktiflerine göre bir uyarlanma olabileceği düşünebilir ancak bunun aksine Ferrari, dayanıklılık ve performansın bir arada olduğu bir konsept geliştirmeye çalışıyor.

Ferrari ayrıca aerodinamik avantaj elde edebilmek adına motorun şasiye olan entegrasyonuna da özellikle dikkat ediyor.

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Sebastian Vettel, Ferrari, al GP del Belgio del 2019

Sebastian Vettel, Ferrari, al GP del Belgio del 2019
1/7

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
2/7

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF90, confronto dello scarico

Ferrari SF90, confronto dello scarico
3/7

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari SF90, dettaglio dello scarico

Ferrari SF90, dettaglio dello scarico
4/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
5/7

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari SF90

Ferrari SF90
6/7

Fotoğraf: Erik Junius

Mattia Binotto, Ferrari

Mattia Binotto, Ferrari
7/7

Fotoğraf: Erik Junius

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

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Avustralya GP

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