Ferrari, 2020 motorunda "benzeri görülmemiş" bir intercooler hazırlıyor!

Hibrit motorların başlangıcı olan 2014'ten bu yana Mercedes en güçlü motora sahip olmaya devam ediyordu ancak Ferrari, 2019'da büyük bir adım atmayı başardı ve gelecek yıl da bu üstünlüğü korumak istiyor.

2019 motoru, o kadar güçlüydü ki, Maranello merkezli ekibin hile yaptığı dedikoduları ortaya çıkmıştı. Ancak kontrollerde motorda herhangi bir hileye rastlanılmadı.

Takım şimdi motoru daha da geliştirmek için çaba gösteriyor.

Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgilere göre, 2020 motoru farklı yanma odası ve üst kısım tasarımıyla tamamen yeni bir projenin ürünü olacak. Aynı zamanda yeni güç ünitesinin montajında da büyük değişiklikler yapılacak.

Söylentilere göre, Enrico Gualtieri'nin yönetiminde çalışan personeller, kompresörün havasını soğutmak için eşi benzeri görülmemiş bir iç soğutma sistemi geliştirdi.

Şahlanan At'ın bulduğu bu çözümünün, 2019 FIA teknik direktiflerine göre bir uyarlanma olabileceği düşünebilir ancak bunun aksine Ferrari, dayanıklılık ve performansın bir arada olduğu bir konsept geliştirmeye çalışıyor.

Ferrari ayrıca aerodinamik avantaj elde edebilmek adına motorun şasiye olan entegrasyonuna da özellikle dikkat ediyor.