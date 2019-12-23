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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020 için önemli değişiklikler planlıyor

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Ferrari, 2020 için önemli değişiklikler planlıyor
Ekleyen:
, Editör
23 Ara 2019 13:37

İtalyan basınına göre Ferrari, zorlu 2019 yılının ardından yeni araçta önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Ferrari, 2019 yılına şampiyonluk hedefiyle başladı ancak ilk yarışların ardından beklentilerin altında kaldı ve şampiyonluğu bir kez daha Mercedes'e kaybetti.

Takım düzlüklerde hızlı ancak virajlarda kötü bir araca sahipti ve 2020 yılında bu durumu tersine çevirmek istiyor.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Ferrari'nin bunun için çeşitli değişiklikler planladığını yazdı.

Ferrari yeni araçta lastikleri daha verimli kullanabilmek adına daha fazla yere basma gücü sağlayacak aerodinamik çözümlere sahip olacak. Fakat SF90'ın zayıf yönlerinin sadece aerodinamik olmadığını bilen Ferrari, farklı alanlar üzerinde de çalışıyor.

Habere göre Ferrari, ön süspansiyon sisteminde 2021'de yasaklanacak olmasına rağmen ekstra hidrolik süspansiyon kullanma fikrini değerlendiriyor.

Ön süspansiyon istemindeki 3. amortisör, hızlanma ve frenlemede ön aksın dinamik bir şekilde cevap vermesine yardımcı oluyor. Bu da Ferrari'nin yaşadığı denge sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım olacak.

Takım alt kısımdaki hava akışını arttırmak amacıyla aracın ön tasarımını da değiştirecek. Takım özellikle ön kanat tasarımında önemli değişiklikler planlıyor gibi görünüyor.

Güç ünitesinde, içten yanmalı motorun yanma odalarıyla ilgili değişiklikler yapılacak. Ayrıca ERS ünitesi de motor çalışma modlarının sayısını arttırmaya izin verecek şekilde revize edilecek.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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