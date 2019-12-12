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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!

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Ekleyen:
, Şef Editör
12 Ara 2019 11:00

Ferrari, 2020 Formula 1 aracını ne zaman tanıtacağını duyuran ilk takım oldu.

Ferrari, bugün yapmış olduğu duyuruda 2020 F1 aracının 11 Şubat 2020 tarihinde tanıtılacağını açıkladı.

Sebastian Vettel ve Charles Leclerc kadrosuyla devam edecek olan Ferrari, yeni aracını tanıtan ilk Formula 1 takımı olmayı bekliyor.

Motorsport.com editörlerinin de yer aldığı seçili gazetecilere konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yeni aracın testlerden 8 gün önce tanıtılacağını söyledi.

Binotto, "Yeni aracı çok erken tanıtacağız. En erken bizim tanıtacağımızı düşünüyorum."

"Aracı 11 Şubat 2020'de tanıtacağız ve hemen ardından testler başlamadan önce yoğun bir dyno programımız olacak." dedi.

 

Bu seneki testler, 2020 F1 takvimindeki artış karşısında 8 günden 6 güne düşürüldü.

19 - 21 Şubat tarihlerinde ilk sezon öncesi testleri, 26 - 28 Şubat tarihleri arasında ise 2. sezon öncesi testleri gerçekleşecek.

Ferrari, ağırlık tasarrufu için 2020 F1 aracında da bu seneki gibi mat kırmızı boya kullanacak.

Ferrari, 2020 F1 aracıyla 12 senelik şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyecek.

2019 F1 sezonunda kullanılan SF90 hızlı ancak istikrarsız ve dayanıklı olmayan bir araçtı. Ferrari 2019'da 9 defa pole pozisyonunu kazandı ancak buna karşı sadece 3 yarışta zafer elde edebildi. Takım dayanıklılık sorunları, pilot ya da organizasyon hatası ya da yarış performansında yavaş kalma gibi farklı sebeplerle daha fazla fırsatı değerlendiremedi.

Yeni sezon için konuşan Binotto, "2020'nin favorisi olamayız. Bu sene ve son 6 senedir şampiyon olanlar (Mercedes), çıtayı belirliyorlar ve sezon sonuna kadar en hızlı araca sahip oluyorlar."

"Biz mücadele edeceğiz. Kendimizi bu şekilde konumlandırıyoruz." dedi.

2019 Ferrari F1 lansmanından fotoğraflar >>

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Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari ve Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari ve Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari with the Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari with the Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detay

Ferrari SF90 detay
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detay

Ferrari SF90 detay
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detay

Ferrari SF90 detay
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detay

Ferrari SF90 detay
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detay

Ferrari SF90 detay
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detay

Ferrari SF90 detay
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detay

Ferrari SF90 detay
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detay

Ferrari SF90 detay
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detay

Ferrari SF90 detay
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
20/31

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
21/31

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
22/31

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
23/31

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detayı

Ferrari SF90 detayı
24/31

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detayı

Ferrari SF90 detayı
25/31

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detayı

Ferrari SF90 detayı
26/31

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
27/31

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detayı

Ferrari SF90 detayı
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF90 detayı

Ferrari SF90 detayı
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Fotoğraf: Ferrari

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Bu Haber Hakkında

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Editör Abdullah Çelik

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