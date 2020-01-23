Ferrari, 2020 aracında sorunlarla boğuşuyor olabilir!

Ferrari, 2019'un kış testlerinde çok iyi bir performans gösterse de, Melbourne'deki ilk yarışta ciddi şekilde geride kalmış ve Belçika'ya kadar yarış kazanamamıştı.

Takımın temel sorunu yeterli yere basma gücü üretememesi ve virajlarda yavaş kalmasıydı. Bundan ötürü de 2020 aracında temel olarak daha fazla yere basma gücü elde edilmesine odaklanıldı.

Ancak önce Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, sonra da Motorsport.com İtalya yeni araçta çeşitli sorunlar olduğunu öğrendiler.

Şimdi ise Auto Bild, Ferrari'nin aerodinamik anlamda ciddi problemlerle boğuştuğunu ve bunların ilk teste kadar çözülmesinin mümkün olmadığını iddia etti.

Auto Bild'de yer alan habere göre Ferrari'nin yeni aracından elde edilen veriler beklenenden çok daha kötü. Takımın bir hesaplama hatası yaptığı ve bunun da tüm aracı etkilediği tahmin ediliyor.

Auto Bild, bu haberin Ferrari içerisindeki "güvenilir kaynaktan" geldiğini iddia etti. Muhabirler Ralf Bach ve Bianco Garloff, "Araç, aerodinamik anlamda son derece önemli bir tasarım hatasına sahip olabilir. Simülatör çalışanları ve rüzgar tüneli mühendisleri, sorunun kaynağını bulamadılar. Ferrari'nin sorununu beklenenden çok daha büyük olabilir." ifadelerini kullandılar.

Ferrari, 2020 aracında yaptığı değişiklikler kapsamında araç eğimini de (rake) arttırma kararı almıştı. Sorun bununla ilişkili olabilir.

Gary Anderson, "Araç eğimini yükseltmek birkaç alanda size yardımcı olabilir. Ama en ufak bir yanlışlık varsa, ön kanattan itibaren zincirleme bir reaksiyon oluşur. O zaman çözülmesi kolay olmayan ciddi bir sorununuz var demektir." dedi.

Bir diğer ihtimal ise aracın ön tasarımında hata yapılmış olması.

Takım Mercedes tarzı yeni bir ön kanat/burun tasarıma geçiş yapıyor ve ön kanat, aracın geri kalan kısmının hava akışını belirleyen en önemli kısım.

Takımın mevcut simülatörü rakiplerine kıyasla daha eski ve yeni simülatörün ilk bahar aylarına yetişeceği tahmin ediliyor. Bu da hataların kısa vadede çözülmesinin zor olduğu anlamına geliyor. İddiaya göre tüm bu sorunlar, Şubat ayındaki ilk teste kadar çözülemeyecek.