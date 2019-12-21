Ferrari, 2020 aracında mat boyayı koruyacağını doğruladı

İtalyan takımın yeni aracında geleneksel parlak kırmızı rengin yerini koyu mat kırmızı renk almıştı.

Ancak takım patronu Mattia Binotto, yeni renge geçişin aracın daha iyi görünmesini sağlamaktan ziyade, aracın ağırlığını azaltmak için yapıldığını söyledi. Çünkü mat renk aracın ağırlığını az da olsa azaltıyor.

Binotto, "Mat renge geçmemizin sebebi estetik değil, teknikti. Parlak rengi araçtan kaldırmak bize birkaç yüz gram kazandırdı." demişti.

Ferrari, şimdi 2020 yılında da aynı tekniği koruyacak ve yeni araç da parlak yerine mat kırmızı renge sahip olacak.

Binotto, "2020 aracında ağırlıkla ilgili konulardan ötürü mat boya kullanacağız." dedi.

Corriere della Sera gazetesine göre Ferrari, bu boya sayesinde iki kilogram hafiflemeyi başarıyor.

Binotto, bu konu hakkında açıklama yapmamayı tercih ederken, 2020 için favori olduklarını reddetti.

Binotto, "Formula 1'de şimdiye kadarki en güçlü rakiplerle karşı karşıyayız ve ağırlık konusu, herkes için son derece önemli."

"Kazanmayı düşünmeden önce rakiplerimizi yakalamalı ve daha sonra onlardan daha iyisini yapmalıyız. Her şeyden önce böyle bir başarı için istikrar ve sabır gerekiyor." dedi.