Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak
Motorsport.com İtalya, Ferrari'nin yeni aracında İtalya bayrağı için beyaz ve yeşilden oluşan bir şerit bulunacağını öğrendi.
2020 F1 aracını Reggio Emilia'da bulunan Romolo Valli Municipal Theatre'de tanıtacak olan Ferrari, bir kez daha mat kırmızı boyaya sahip olacak.
Ayrıca Motorsport.com İtalya, Ferrari'nin geçmişteki araçlarda kullanılana benzer bir beyaz/yeşil şeride sahip olacağını da öğrendi. Ferrari, bu sayede İtalyan bayrağını da araçta taşımış olacak.
Ferrari'nin geçen yıla kıyasla daha koyu bir kırmızı ton seçeceği ve pilot numaralarının da belirgin şekilde beyaz renkte olacağına yer verildi.
Lansman töreni, Türkiye saati ile 20:30'dan itibaren Motorsport.tv aracılığıyla Motorsport.com'da canlı olarak yayınlanacak.
Invito alla Presentazione monoposto 2020 Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Atmosfera
Fotoğraf: Ferrari
Dettaglio del naso di Ferrari SF70-H
Fotoğraf: Sutton Images
Ferrari SF70-H, T-Wing
Fotoğraf: Sutton Images
Ferrari storiche allineate sul palco. F2002, F1-85, 162C2, 312T3 e 312.
Fotoğraf: Ferrari
Former Gilles Villeneuve Ferrari 312
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
John Elkann e Mattia Binotto al Ferrari Family Day
Fotoğraf: Ferrari
John Elkann
Fotoğraf: Ferrari
John Elkann, Presidente FIAT e Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari SF90, dettaglio del fondo
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF90
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari SF90, dettaglio dell'ala anteriore
Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, festeggia la vittoria sventolando una bandiera con il Cavallino Rampante
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Ferrari 500F2/625F1, 1952
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Franco Nugnes
Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak
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