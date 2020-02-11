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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak

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Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Şub 2020 07:24

Motorsport.com İtalya, Ferrari'nin yeni aracında İtalya bayrağı için beyaz ve yeşilden oluşan bir şerit bulunacağını öğrendi.

2020 F1 aracını Reggio Emilia'da bulunan Romolo Valli Municipal Theatre'de tanıtacak olan Ferrari, bir kez daha mat kırmızı boyaya sahip olacak.

Ayrıca Motorsport.com İtalya, Ferrari'nin geçmişteki araçlarda kullanılana benzer bir beyaz/yeşil şeride sahip olacağını da öğrendi. Ferrari, bu sayede İtalyan bayrağını da araçta taşımış olacak.

Ferrari'nin geçen yıla kıyasla daha koyu bir kırmızı ton seçeceği ve pilot  numaralarının da belirgin şekilde beyaz renkte olacağına yer verildi.

Lansman töreni, Türkiye saati ile 20:30'dan itibaren Motorsport.tv aracılığıyla Motorsport.com'da canlı olarak yayınlanacak.

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Invito alla Presentazione monoposto 2020 Scuderia Ferrari

Invito alla Presentazione monoposto 2020 Scuderia Ferrari
1/15

Fotoğraf: Ferrari

Atmosfera

Atmosfera
2/15

Fotoğraf: Ferrari

Dettaglio del naso di Ferrari SF70-H

Dettaglio del naso di Ferrari SF70-H
3/15

Fotoğraf: Sutton Images

Ferrari SF70-H, T-Wing

Ferrari SF70-H, T-Wing
4/15

Fotoğraf: Sutton Images

Ferrari storiche allineate sul palco. F2002, F1-85, 162C2, 312T3 e 312.

Ferrari storiche allineate sul palco. F2002, F1-85, 162C2, 312T3 e 312.
5/15

Fotoğraf: Ferrari

Former Gilles Villeneuve Ferrari 312

Former Gilles Villeneuve Ferrari 312
6/15

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

John Elkann e Mattia Binotto al Ferrari Family Day

John Elkann e Mattia Binotto al Ferrari Family Day
7/15

Fotoğraf: Ferrari

John Elkann

John Elkann
8/15

Fotoğraf: Ferrari

John Elkann, Presidente FIAT e Charles Leclerc, Ferrari

John Elkann, Presidente FIAT e Charles Leclerc, Ferrari
9/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
10/15

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari SF90, dettaglio del fondo

Ferrari SF90, dettaglio del fondo
11/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF90

Ferrari SF90
12/15

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari SF90, dettaglio dell'ala anteriore

Ferrari SF90, dettaglio dell'ala anteriore
13/15

Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, festeggia la vittoria sventolando una bandiera con il Cavallino Rampante

Sebastian Vettel, Ferrari, festeggia la vittoria sventolando una bandiera con il Cavallino Rampante
14/15

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Ferrari 500F2/625F1, 1952

Ferrari 500F2/625F1, 1952
15/15
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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