Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak

2020 F1 aracını Reggio Emilia'da bulunan Romolo Valli Municipal Theatre'de tanıtacak olan Ferrari, bir kez daha mat kırmızı boyaya sahip olacak.

Ayrıca Motorsport.com İtalya, Ferrari'nin geçmişteki araçlarda kullanılana benzer bir beyaz/yeşil şeride sahip olacağını da öğrendi. Ferrari, bu sayede İtalyan bayrağını da araçta taşımış olacak.

Ferrari'nin geçen yıla kıyasla daha koyu bir kırmızı ton seçeceği ve pilot numaralarının da belirgin şekilde beyaz renkte olacağına yer verildi.

Lansman töreni, Türkiye saati ile 20:30'dan itibaren Motorsport.tv aracılığıyla Motorsport.com'da canlı olarak yayınlanacak.