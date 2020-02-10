Ferrari: "2020 aracı tamamen yeniden tasarlandı"

Ferrari, son yıllarda istediği performansı bir türlü ortaya koyamadı ve zaferler elde etse de sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Geçen yılki araç en yüksek süratin ön plana çıktığı pistlerde iyi bir performans gösterdi ancak düşük hızlı ve bol virajlı pistlerde sorun yaşadı.

İtalyan ekip bu yıl aracın yere basma gücünü arttırmayı hedefliyor ve bu sayede virajlarda daha güçlü olmak istiyor.

Corriere dello Sport'a konuşan Piero Ferrari, “Bu yılki araç tamamen yeniden tasarlandı."

“Geçen yılki sorunları ortadan kaldırmak için mümkün olan her şeyi yaptık. Bence iyi bir iş çıkardık."

"Hepimiz öyle olmasını umuyoruz." dedi.

Ferrari'nin başkanı Louis Camilleri de, “Bu sezon Formula 1 için çok önemli."

"Her zaman aynı hedefe sahibiz; yani kazanmak istiyoruz. Bu yüzden altyapı ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bunun için sezon boyunca yeni aracı geliştirmeye devam edeceğiz."

"Gelecek yıl kurallar değişecek. Bu yüzden tamamen farklı bir araç oluşturmanız gerekiyor. Bu da ek kaynaklar ve maliyet anlamına geliyor." dedi.