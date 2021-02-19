Ferrari, 18 inç lastik testi için SF90'ı tekrar piste çıkarıyor

Pirelli bu yıl, 2022 yılında kullanılmaya başlanacak olan yeni 18 inç lastiklerin gelişimi için 30 günlük bir teste sahip olacak ve bu test programı Pazartesi günü Jerez pistinde başlayacak.

Ferrari, 2019 sezonunda Sebastian Vettel ve Charles Leclerc tarafından kullanılan SF90 aracını, 2022'den itibaren kullanılmaya başlanacak olan 18 inç lastikleri kullanabilecek hale getirdi. Bu sayede takım, testte bu aracı kullanabilecek.

Ferrari'nin programı hem kuru hem de ıslak zemin lastiklerini test etmeyi içeriyor. Ancak Jerez pistinde asfaltı ıslatma imkanı veren herhangi bir sulama sistemi yok. Bundan ötürü yağmur lastiklerini test ederken, pistin düzenli olarak tankerler tarafından sulanması gerekecek.

Plana göre bu test üç gün sürecek. Pazartesi günü kuru, salı ve çarşamba ise yağmur lastikleri test edilecek.

Geçen yıl Jerez'deki testi Leclerc yapmıştı. İspanya'daki teste ise hem Monakolu sürücü hem de takım arkadaşı Sainz katılacak.

Pirelli nihai test takvimini önümüzdeki günlerde duyuracak ve bazı testler, yarış hafta sonlarının hemen ardından aynı pistte düzenlenecek.

Takımlar, Bahreyn GP'nin ardından lastik testlerine 2021 araçlarıyla katılabilecekler. Ancak bu araçların süspansiyon sisteminin 18 inç lastiklere göre ayarlanması gerekecek. Kaç takımın bu imkandan faydalanacağı bilinmiyor.

Artık 2019-20 F1 araçlarını, Renault güç ünitesinden Mercedes güç ünitesine geçtiği için kullanamayacak olan McLaren'ın elinde 2021 aracını kullanmaktan başka çözüm yok.