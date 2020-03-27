Ferrari, 14 Nisan'a kadar otomobil üretmeyecek

Ferrari yönetimi, tüm ortakların ve partnerlerin kesintisiz tedarik sağlamayı garanti ettikleri takdirde, spor araba üretimine 14 Nisan'da devam etmeyi planladıklarını duyurdu.

Mart ortalarında Maranello ve Modena'daki fabrikalarda çalışmalar askıya alındı ve personel 27 Mart'a kadar izne çıkarıldı.

Ferrari'nin bu süreyi uzatması zaten beklenen bir şeydi ve İtalyan üretici, üretim tesislerini 14 Nisan'a kadar kapalı tutmaya karar verdiğini açıkladı. Yani iki haftadan uzun bir süre daha fabrikada üretim yapılmayacak.

14 Nisan'da fabrikanın tekrar açılması planlanıyor ancak bu, sadece tedarikçiler garanti verdiği takdirde gerçekleşecek.

Ferrari, bu süreçte çalışmalarına uzaktan devam edeceğini de açıkladı.

Açıklamada, “COVID-19'un yayılması nedeniyle oluşan belirsizlik ve öngörülemezlik göz önüne alındığında, şirket çalışanlarının sağlık ve refahını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz ve tüm bunları hissedarların çıkarlarını koruyarak yapıyoruz." denildi.

İtalyan şirket, yılın ilk çeyreğine ait finansal sonuçları görüşmek üzere 4 Mayıs'ta bir toplantı yapılacağını da açıkladı.

Ferrari F1 Takımı, F1 fabrikasını da 19 Mart'ta kapatmıştı.

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