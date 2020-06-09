Ferrari, 1000. yarışına Mugello'da çıkabilir

Ferrari şimdiye kadar 991 Grand Prix'de yer aldı ve 1000. yarışına bu yıl çıkacak. Bu yıl yeni takvimle ilgili şimdiye kadar sadece sekiz yarış açıklandı ve 1000. yarışın hangi piste denk geleceği büyük merak konusu.

Normalde bunun Bakü olması bekleniyordu ancak Bakü yarışının iptal edilmesi bekleniyor ve bundan ötürü Avrupa takviminin uzama ihtimali çok yüksek.

Şu anda üç Avrupa pisti ile görüşme var; Hockenheim, Mugello ve Imola.

Motorsport.com İtalya'nın daha önce açıkladığı üzere Mugello, Formula 1 yönetimiyle ikinci İtalya GP olmak için görüşme halinde.

RaceFans'e göre eğer taraflar anlaşma imzalayabilirse, Monza'daki İtalya GP'den bir hafta sonra 11-13 Eylül tarihleri arasında Mugello'da ikinci İtalya GP daha olacak ve bu, Ferrari'nin 1000. yarışı olacak.

Mugello aynı zamanda Ferrari'nin sahibi olduğu birkaç pistten bir tanesi.

Şimdiye kadar burada hiçbir F1 yarışı düzenlenmedi ancak bazı F1 testleri yapıldı.

Pistin F1'e ev sahipliği yapmak için gerekli lisansa sahip olduğu biliniyor.