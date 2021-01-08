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Formula 1 / Motorsport.com haberler

Ferrari 1000. GP hatıra albumünde Motorsport Images'dan yardım aldı

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Ferrari 1000. GP hatıra albumünde Motorsport Images'dan yardım aldı
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Scuderia Ferrari fanlarının bu sene merakla beklediği 1000. Grand Prix hatıra kitabı sonunda çıktı! Ve yapımı için Ferrari, Motorsport Images’tan yardım aldı.

 

Scuderia Ferrari Formula 1 takımı, 1000 Formula 1 Şampiyonası Grand Prix’sine katılan tek takım olma özelliğini taşıyor.

Ve bu büyük başarıyı kutlamak adına İtalyan takım, geride bıraktığı 1000 yarışı anlatan görsel bir kitap oluşturarak 1950’den itibaren yer aldığı her yarıştan fotoğrafın içinde bulunduğu bir albüm yaptırdı.

Bu büyük görevde Ferrari’nin 130 fotoğrafını sağlayan şirket ise özel ve bozulmamış koleksiyonuyla Motorsport Images oldu.

Motorsport Images dünya genelinde yarışlara ve otomotiv dünyasına ait her şeyin yer aldığı büyük arşivleriyle biliniyor. Ve sadece Formula 1 değil, 26 milyonun üzerinde fotoğraf arasında 1895’ten birkaç saniye öncesine kadar her seride gerçekleşen olaylara ait bir görüntü mevcut.

Motorsport Images dünya genelindeki tüm gazetelere ve basın mecralarına görsel sağlarken, Rolex gibi dünya markalarıyla da işbirliği içinde çalışarak heyecan verici reklam kampanyaları yaratıyor.

Bu özel baskı, sınırlı sayıdaki kitabın içinde Ferrari’nin Formula 1’deki zengin tarihine ait kataloglar mevcut; baskın galibiyetlerden, sürücülerin yaşadığı trajedilere ve dünya etrafındaki tüm seyircileri etkileyen güzellikteki kırmızı araçlara kadar her şey bu kitabın içinde var. Bu kitabın, Ferrari hayranları ve motor sporları koleksiyoncularının baş ucu kitaplarından biri olacağı aşikar.

Kitabı Duke Video üzerinden bu linkten alabilirsiniz.

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Seri Formula 1 , GENEL
Takımlar Ferrari , Scuderia Ferrari

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