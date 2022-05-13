Ferrari, 100 km'lik testi başarıyla tamamladı

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Ferrari, sabah saatlerinde başladığı reklam çekimini başarıyla tamamladı. Direksiyona geçen isim, şampiyona lideri Charles Leclerc'ti ve yeni F1-75, Monza'da ilk kez piste çıkarıldı.

Bu çekim günü, hem araç hakkında bilgi toplamak hem de takımı destekleyen sponsorlara & partnerlere malzeme sunmak için çok değerliydi.

Takımın elinde 100 kilometrelik bir mesafe vardı ve bu da Monza'da 17 tura denk geliyordu.

La Ferrari F1-75 di Charles Leclerc, durante il Filming day a Monza

Testin ardından F1-75'in start finiş düzlüğünün sonunda durduğu görüldü. Takım aracı iterek garaja götürdü ve Leclerc bir daha piste çıkamadı. Başlangıçta bunun güç ünitesindeki elektrik sorunlarıyla ilgili olduğu söylentisi vardı.

Ancak durumun böyle olmadığı kısa süre içerisinde anlaşıldı. Takım böyle bir yol seçmişti çünkü Leclerc, o turu tamamlasaydı 100 km sınırını aşacaktı.

Kurallar gereği çekim gününde en fazla 100 km tamamlanabiliyor ve Ferrari, çekim gününün her metresinden faydalanmaya çalışarak böyle bir yol izledi.

Oldukça gizli tutulan çekimlere, aracın kurallara uygunluğunu doğrulamak amacıyla bir FIA delegesi de katıldı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, durante il filming day a Monza