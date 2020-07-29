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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

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Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Tem 2020 13:05

Ferrari, sporun geleceğini korumak için görüşmeler yapıldığı dönemde müşteri araçlarının Formula 1'e geri dönmesini önermiş.

İlkbahar aylarında, COVID-19 pandemisinin Formula 1 takımlarının gelirleri üzerindeki etkisinden ötürü tüm gridi desteklemek için bazı görüşmeler yapıldı.

Sonuç olarak takımların gelişim maliyetlerini azaltabilmek adına 2020 ve 2021 yıllarında aynı araçların kullanılmasına karar verildi. Ayrıca yeni düzenlemeler 2022'ye ertelenirken, bütçe sınırı da 145 milyon dolara kadar indirildi.

Takımlar arasında yapılan görüşmelerde, 2008 yılından bu yana yasak olan müşteri araçlarının geri dönüşü de dahil olmak üzere pek çok seçenek masaya yatırıldı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, MotoGP'de görülen uydu takımları sistemine benzer bir yapı istediklerini ve bunun için müşteri araçlarını F1'e geri getirmeyi teklif ettiklerini belirtti.

Binotto, "COVID döneminde yaptığımız toplantılarda, biz Ferrari olarak, gelecekte neler olabileceği konusunu tartışırken, en azından öneri olarak da olsa müşteri takımların spora giriş yapmasının tartışılması gerektiğini düşündük, ki bu durum MotoGP'de de bulunuyor."

“Ancak bu öneri, F1 takımlarının tamamı, F1 ve FIA tarafından reddedildi, ki bunu gayet iyi anlıyorum. Bence bu hep birlikte aldığımız bir karardı.” dedi.

Bu yılki Racing Point RP20'nin geçen yılki Mercedes W10'a benzerliği ve güçlü performansından ötürü müşteri araçları hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi. Renault, geçtiğimiz yarışlarda Racing Point'in aracını protesto etti.

Renault ve McLaren, bu konu hakkındaki endişelerini dile getirdiler.

Motorsport.coma konuşan Binotto, tüm takımların bağımsız kalmasının önemine dikkat çekti.

“Her takım bağımsız olmalı. Kendi gelişimlerini kaydedebilmeliler."

"Bence yeni Concorde Anlaşması ile artık gerekli araçlara sahipler ve düzenlemeler bunu yapabilmeleri için yeterince açık. Gridde 10 takım ve 10 farklı araç olması harika olur." 

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Editör Luke Smith

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