Ferrari, Avusturya'da #ForzaAlex mesajıyla yarışacak

Alex Zanardi, İtalya'da el bisikletiyle geçirdiği kazanın ardından başından ciddi şekilde yaralandı ve iki kez ameliyat oldu.

Şu anda Siena'daki hastanede hayatta kalma savaşı veriyor ve tüm İtalya kendisi için dua ediyor.

Scuderia Ferrari, korkunç kazanın ardından komada olan Zanardi için Red Bull Ring'de özel bir mesajla yarışacak.

#ForzaAlex mesajı, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'in SF1000'in hava girişinin her iki tarafında yer alacak.

Ferrari bu sayede Zanardi'ye ve ailesine olan desteğini ortaya koyacak.