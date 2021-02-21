Fernley: "F1'in bütçe sınırından daha fazlasına ihtiyacı var"

Fernley, uzun süre Force India'da görev almasının ardından yeni yılla birlikte Stefano Domenicali'den boşalan FIA tek koltuklu komisyonunun başkanlığı koltuğuna geçti ve şimdi Formula yarışlarının geleceği hakkında çalışmalar yürütüyor.

Bu yıl Formula 1'de ilk kez bütçe sınırı olacak ve takımlar yıl boyunca 145 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olacaklar.

Bu rakam, 2023'ten itibaren 135 milyon dolara kadar düşecek ve giderlerin büyük ölçüde azaltılmasının, takımların devamlılığına yardımcı olması umuluyor.

Force India'da çalıştığı süre boyunca düzenli olarak maliyetleri azaltmaları gerektiğine dikkat çeken Fernley, bunun Formula 1 için atılmış önemli bir adım olduğunu düşünse de, gidilecek daha çok yol olduğunu düşünüyor.

RacingNews365'e konuşan Fernley, "Birkaç yıl önce maliyetleri azaltmanın ilk destekçilerinden biri bendim ve açıkçası o dönem bu hedefe ulaşamadım. Şimdi işlerin bu yönde olmasına sevindim, ama yine de gidilmesi gereken biraz daha yol olduğunu düşünüyorum."

"Henüz olması gereken yerde olunduğunu sanmıyorum. Takımlar bu konuya bakacak ve F1 komisyonu da bunun üzerinde çalışacak."

“Ancak bu, en azından ilk adım ve herkesin bunu yapmasını sağlamak artık daha kolay çünkü takımların uzun vadede sürdürülebilir olabileceği bir noktaya gelmesi gerekiyor."

"Bu, muhtemelen üç ya da dört yıl önce, bütçe sınırı hakkında ilk kez konuşmaya başladığımız dönemde Force India ile ilgili endişemdi. Bence yapabilecekleri başka şeyler de var." dedi.

Fernley'nin gelecekte değişebileceğini öne sürdüğü unsurlardan biri de, rüzgar tünelinden kurtulmak ve bunun yerine çok daha ucuz bir seçenek olan CFD sistemini kullanmak.

Fernley bununla ilgili de şunları söyledi: “Ben her zaman üzerinde çalışması inanılmaz derecede pahalı olan rüzgar tünellerinden uzaklaşılması ve daha uygun maliyetli olan CFD'nin daha fazla geliştirilmesi gerektiğine inandım."

"Onun kadar iyi mi? Hayır, değil. Ancak CFD'yi yönelik bu adımı atmazsak, alternatifimiz olmayacak. Büyük bir ilerlemeye de ihtiyacımız yok. Ayrıca insanlar hata yapabilirler ve hatalar yarışları daha ilginç hale getirir."