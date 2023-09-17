Fernando Alonso'nun 2. turda sol ön süspansiyon kolu kırılmış!

Singapur'un en büyük kaybedenlerinden biri kesinlikle Fernando Alonso'ydu. Yarışa 7. sıradan başlayan Alonso, yarış boyunca öndekilere ayak uydurabilecek bir tempoya sahip değildi.

Sonrasında Esteban Ocon'un yolda kalmasıyla çıkan sanal güvenlik aracı periyodunda yavaş bir pitle daha da gerileyen Alonso, yarışın son bölümlerinde ise dışarı uçtuğu bir an yaşadı ve yarışı tamamlayanlar arasında sonuncuydu.

Alonso'nun yarış içerisinde aracı "sürülemez" olarak nitelemesi, pistten uçması ve bu kadar yavaş kalması; yarıştan sonra -tamamen olmasa da- bir nevi açıklanabilir bir hâle geldi.

Alonso'nun sol ön süspansiyon kolu kaplamalarından birinin, 2. turun 5. virajında frenleme esnasında hasar aldığı anlaşıldı. Aşağıdaki görselde de süspansiyondaki hasar daha net bir şekilde görülebiliyor.