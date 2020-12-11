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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Fernando Alonso, V10 motorlu Renault R25 ile Abu Dhabi'yi inletmeye başladı!

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Fernando Alonso, V10 motorlu Renault R25 ile Abu Dhabi'yi inletmeye başladı!
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2005 - 2006 Formula 1 Şampiyonu Fernando Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda yapacağı gösteri sürüşleri kapsamında bugün ilk defa piste çıktı.

Gelecek sene Renault (Alpine) ile Formula 1'e dönüş yapacak olan Alonso, gelecek hafta katılacağı Abu Dhabi GP testleri öncesinde bu hafta sonu özel sürüşler yapacak.

Renault, V10 motorlu 2005 F1 aracını yeniden çalışır hale getirdi ve araç özel sürüş kapsamında Abu Dhabi'ye getirildi.

Alonso, ilk F1 şampiyonluğunu kazandığı araçla uzun zaman sonra yeniden bir araya geldi. Alonso, R25 ile bugün piste çıkarken bu sürüş büyük ilgi gördü.

Alonso ve Renault R25 hafta sonu boyunca farklı zamanlarda yine piste çıkacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Fernando Alonso
Editör Abdullah Çelik

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