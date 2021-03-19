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Formula 1 / Son dakika

Alonso: ''Umarım daha iyi bir sürücü olarak geri dönerim''

Ekleyen:

Fernando Alonso, Formula 1'e geri dönüşünden çok daha iyi bir sürücü olmayı hedefliyor.

Alonso: ''Umarım daha iyi bir sürücü olarak geri dönerim''

Fernando Alonso, 2018 yılında Formula 1’den ayrılmıştı. İki kez dünya şampiyonu geçtiğimiz iki sezon boyunca farklı serilerde yarışmasının ardından Formula 1’e Alpine’le geri dönecek.

Alonso, İsviçre’de yaşadığı bisiklet kazasından sonra hastaneye kaldırılmıştı ve kırık çenesine iki metal plakanın takıldığı özel bir ameliyat geçirmişti. Ancak İspanyol pilot kazasından sonra F1’e dönecek durumda.

CNN’den Amanda Davies’e konuşan Alonso, kazası hakkında şu yorumları yaptı:  ‘’Hâlâ bisiklet sürmeyi çok seviyorum.’’

‘’Büyük ihtimalle artık dağ bisikletini biraz daha fazla kullanmalıyım, farklı yollarda kullanıp normal yollardan kaçınmalıyım.’’

‘’Ancak bir şekilde, çok fazla şey değişmedi. Hazırlıklarım yine bisiklet üzerine kurulu olacak.’’

İspanyol pilot kazanın zamanlamasına bakılırsa, şanslı olduğunu hissettiğini söyledi çünkü yeni sezona kadar iyileşmek için vakti vardı.

‘’Çok özel hissediyorum.’’

‘’Birçok yetenekli sürücü tanıyorum. Bazen kariyerleri boyunca bir Formula 1 aracını test etme şansları bile olmuyor.’’

‘’Takım değiştirirken seçim şansına sahip olduğum için şanslıydım. Formula 1’ bıraktığımda şanslıydım. Seriye tekrar dönmeyi seçebildiğim için şanslıydım.’’

‘’Her zaman kendi kaderimi seçebilme şansım oldu. Bu yüzden, şimdi keyfini çıkaracağım.’’

Alonso, 2018’de F1’den ayrıldıktan sonra IndyCar serisinde, Le Mans 24 Saatlik yarışında, Dakar Rallisi’nde yarışmıştı.

İspanyol pilot, Indy500, Le Mans 24 Saat ve Monaco Grand Prix’sini kazanmayı gerektiren ’’Motor Sporlarının Üçlü Tacı’nı’’ kazanmak istiyor. Alonso’nun bu unvana ulaşabilmesi için tek yapması gereken Indy 500’ü kazanmak.

39 yaşındaki pilot, Formula 1’den ayrılmasının ardından, seride çok fazla şey değiştiğini düşünmüyor.

‘’Aşağı yukarı aynı insanları, aynı sürücüleri görüyorum. Burada neredeyse her şey aynı.’’

‘’Bir aracı sürmenin hafızaya işlendiğini düşünüyorum, 3-4 turdan sonra aniden daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz.’’

Alonso’nun seriden uzak kaldığı süre zarfında, Hamilton motor sporlarındaki çeşitliliği artırmak için bir komisyon kurdu. Bu sırada F1 de #WeRaceAsOne sloganıyla yeni bir girişim başlatarak, spora dahiliyeti artırma çalışmaları yolunda adımını attı.

Alonso konuyla ilgili, ‘’Şu an için, bu doğru mesajdır.’’

‘’Şu anda dünyada birçok insan kolay dönemlerden geçmiyor.’’

‘’Sporu bu kişisel problemlerden kurtulmak için, televizyonun önünde iki saat geçirmek olarak görüyorlar.’’

‘’Keyif alıyorlar ancak karışık bir topluluk da görüyorlar. Formula 1’de herkesin bir şey üzerinde anlaşabilmesi kolay değil. Ancak bu konuda anlaştık, hepimiz biriz.’’ dedi.

Alonso Alpine F1 takımının Bahreyn’deki testlerinin de bir parçasıydı. Son dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2007’de Alonso’yla, McLaren’de takım arkadaşıydı.

Bu sezon yenilmesi gereken kişinin İngiliz pilot olup olmadığı sorulduğunda, Alonso şöyle söyledi: ‘’Kesinlikle.’’

‘’O yedi kez dünya şampiyonu. Son birkaç yıldır sporu domine eden isim. Çok güçlüydüler. Son birkaç yıldır herhangi bir zayıflık belirtisi göstermediler.’’

‘’2021’de kurallar biraz değişmiş olsa da, paketleri ve tecrübeleri favori kalmalarına yetecektir.’’

‘’Ancak bilirsiniz, Formula 1 bazen matematiğe uymaz. Kazanmanız için çizgiyi geçmeniz gerekir. Nasıl gittiğini göreceğiz.’'

Alonso F1’e ilk girdiği zaman özel bir yetenekti ve 2004 yılında serinin en genç şampiyonu oldu.

F1'de 32 galibiyeti bulunan Alonso’nun, yirmi yılı aşkın bir profesyonel sürüş tecrübesi var.

İki yıl dışarıda kalıp, yarışların keyfini izleyerek çıkardığını söyleyen Alonso sözlerine şöyle devam etti: ‘’Dışarıdan izlemenin nasıl hissettirdiğini bildiğiniz için, daha iyi bir gösteri ortaya koymak istiyorsunuz.’’

İspanyol pilot, 2021 yılının Alpine için bir ‘’geçiş yılı’’ olacağının farkında ve bu sezon için amacı birkaç podyumla birlikte ilk ona girmek.

Alpine’in gelecek için çok azimli olduğunu ekleyen Alonso, önümüzdeki yıl gelecek olan kural değişikliklerinin takımın yarış kazanmasında katkısı olacağını da ekliyor.

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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