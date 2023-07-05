Fernando Alonso, Ferrari'sini sattı
Yıllardır elinde bulunan Ferrari Enzo spor arabasını geçtiğimiz aylarda satışa sunan Fernando Alonso, kısa süre önce satış işlemlerini tamamladı.
2010-2014 sezonları arasında Ferrari ile yarışan ve kariyerinin zirve yıllarını burada geçiren Alonso, üç kez dünya ikincisi olsa da istediği şampiyonluğa bir türlü ulaşamadı.
Takımdan ayrıldıktan sonra dahi 2002 yapımı Ferrari Enzo ile bağlarını koparmayan Alonso'nun, sadece 4.800 kilometre mesafe kat etmiş V12 motorlu aracı çok sevdiği biliniyordu.
Ancak geçtiğimiz haftalarda uzun yılların ardından satışa sunulan araç, Monako Müzayede Evi gözetiminde 8 Haziran'da gerçekleşen bir açık arttırmada yeni sahibini buldu.
Araç için gözden çıkarılan bedel ise tam 5.4 milyon Euro!
Marca'nın haberine göre müzayede öncesi bir video yayınlayan Alonso, "Bu araba benim için çok şey ifade ediyor. Onunla harika zamanlar geçirdim, büyülü bir sanat eseri."
"Arabaya iyi bakın ve keyfini çıkarın!" ifadelerini kullandı.
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