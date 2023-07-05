Kayıt Ol
Önceki / Ferrari'nin iki eski çalışanı Mercedes ve Red Bull ile anlaştı
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Fernando Alonso, Ferrari'sini sattı

Yıllardır elinde bulunan Ferrari Enzo spor arabasını geçtiğimiz aylarda satışa sunan Fernando Alonso, kısa süre önce satış işlemlerini tamamladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

2010-2014 sezonları arasında Ferrari ile yarışan ve kariyerinin zirve yıllarını burada geçiren Alonso, üç kez dünya ikincisi olsa da istediği şampiyonluğa bir türlü ulaşamadı.

Takımdan ayrıldıktan sonra dahi 2002 yapımı Ferrari Enzo ile bağlarını koparmayan Alonso'nun, sadece 4.800 kilometre mesafe kat etmiş V12 motorlu aracı çok sevdiği biliniyordu.

Ancak geçtiğimiz haftalarda uzun yılların ardından satışa sunulan araç, Monako Müzayede Evi gözetiminde 8 Haziran'da gerçekleşen bir açık arttırmada yeni sahibini buldu.

Araç için gözden çıkarılan bedel ise tam 5.4 milyon Euro!

Marca'nın haberine göre müzayede öncesi bir video yayınlayan Alonso, "Bu araba benim için çok şey ifade ediyor. Onunla harika zamanlar geçirdim, büyülü bir sanat eseri."

"Arabaya iyi bakın ve keyfini çıkarın!" ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar

Ferrari'nin iki eski çalışanı Mercedes ve Red Bull ile anlaştı
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

Formula 1
Britanya GP

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

Formula 1
Britanya GP

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim" De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

Formula 1
Britanya GP

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

Son Haberler

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

F1 Formula 1
Britanya GP

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz" Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

F1 Formula 1
Britanya GP

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim" De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

F1 Formula 1
Britanya GP

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol