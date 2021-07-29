Fernando Alonso 40 yaşına girdi
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso, bugün 40. yaşına girdi.
Fernando Alonso'nun Formula 1 macerası 2001 yılında Minardi ile başladı ve o günden bu yana Renault, Ferrari ve McLaren gibi takımlarla yarıştı.
Toplamda 322 Grand Prix'ye katılan Alonso, bu süre zarfında iki dünya şampiyonluğu kazandı ve üç kez de dünya ikincisi oldu. Toplamda 32 galibiyeti bulunan Alonso, 22 pole pozisyonu, 23 en hızlı tur ve 97 podyum elde etti.
Alonso ayrıca Le Mans 24 Saat'i iki kez kazanmayı başardı ve 2018-19 Dünya Dayanıklılık Serisi'nin şampiyon olarak tamamladı.
Bu yıl F1'e geri dönen Alonso, bugün 40. yaşına girdi.
Biz de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak çifte dünya şampiyonunun yeni yaşını kutluyoruz.
Fernando Alonso, Alpine F1
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
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Fernando Alonso 40 yaşına girdi
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