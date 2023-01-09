Fernandez: "Perez'in gelecek sezon vites arttırması gerek"

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Red Bull'daki ikinci sezonunu geride bırakan Perez, iki galibiyet ve 11 podyumla kariyerinin en başarılı sezonunu geçirse de, takım arkadaşı Max Verstappen'in bir hayli gerisinde kaldı.

Yeni kuralların ilk sezonunu 15 galibiyet ve 17 podyumla kapatan Verstappen, bitime dört yarış kala şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Perez ise son ana kadar şampiyona ikinciliğini kovaladı ancak Charles Leclerc'in üç puan arkasında kalarak Red Bull'a şampiyonada ilk iki sırayı getiremedi.

Eski pilotunun iyi bir sezon geçirdiğini söyleyen Fernandez, buna rağmen Perez'in ileriye doğru büyük bir adım atması gerektiğine inanıyor.

Motorsport Hollanda'ya konuşan Fernandez, "Checo iyi performans gösteriyor. Sorun, takım arkadaşının Verstappen olması."

"Checo mükemmel bir sürücü ve artık çok tecrübeli; ancak şimdi Max'in kendisinden farklı olarak ne yaptığını öğrenmesi gerekiyor."

"Max elbette bir süredir Red Bull için yarışıyor ve takım onun etrafında şekillenmiş durumda. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Checo kesinlikle iyi iş çıkartıyor muhtemelen tam olarak takımın ondan yapmasını istediği şeyi yapıyor."

"Ancak pek yakında vites arttırması gerekecek, muhtemelen o da bunun farkında."

"Red Bull geçen yıl çok güçlüydü, ancak gelecek sezon rekabet daha da artarsa sürekli önde kalabilecek iki sürücünün varlığı daha da önemli olacak." dedi.

Sergio Perez, Redb Bull Racing, Mohammed Ben Sulayem, FIA President Fotoğraf: FIA

Perez'in şampiyonluk için gereken tutarlılıktan yoksun olduğunu söyleyen Fernandez, "Max farklı bir seviyede, Senna, Schumacher ve Hamilton'ın kalibresinde.

"Checo'nun yeteneğine inanıyorum ama o seviyeye ulaşması için büyük bir adım atması gerekecek. Pilotajından ziyade çok mühendislerle birlikte çalışarak aracı istediği gibi kullanması ve sezon boyunca tutarlı performans sergilemesinden bahsediyorum."

"Tek turda hızlı olmak, bir seansı zirvede tamamlamak veya yarış kazanmak oldukça iyi, ancak şampiyonluk için tüm sezon boyunca güçlü olmanız gerekecek."

"Valtteri Bottas'a bakın. Yıllarını en iyi araçla geçirdi ama şampiyon olamadı. Onunla Lewis arasındaki fark ne? Tutarlılık. Şampiyonları bu kadar özel yapan şey budur." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Verstappen'in olgunluğunu öven Fernandez, bu kadar yetenekli biriyle mücadele etmenin korkutucu göründüğünü, ancak Perez'in başarılı olması halinde tarihe geçeceğini söylüyor.

Fernandez, "Max şu anda neredeyse dokunulmaz. Neredeyse hiç hata yapmıyor ve beklenmedik sorunların üstesinden gelmeyi biliyor."

"Austin'de olanları hatırlayın; pitteki bir sorundan sonra sanki şampiyonluk mücadelesi devam ediyormuş gibi savaştı. Şampiyonluğu çoktan ilan etmişti, ancak her yarışta şampiyonluk savaşı vermeye devam etti."

"Bunun yanı sıra eskiden çok fazla risk alıp kaza yaptığı yerlerde artık daha aklıyla sürmeye başladığını düşünüyorum. Artık çok daha olgun."

"Max kadar güçlü ve ilk turdan itibaren hızlı birine karşı mücadele etmek oldukça korkutucu, ancak Perez için büyük de bir fırsat; nitekim şampiyonluğa ulaşırsa en iyi pilotu yenmiş olacak!" dedi.