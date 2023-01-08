Fenestraz: "Norris, ev arkadaşlığı yaptığımız dönemde pek de düzenli değildi!"

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Oturma odasında iki devasa yarış simülatörünün bulunduğu bir daireyi bir F1 pilotuyla paylaşmak kulağa oldukça hoş geliyor, ancak bu durumu gerçek hayatta yaşayanlar da yok değil.

Bunlardan biri, gelecek sezon Formula E'de yarışmaya hazırlanan Sacha Fenestraz.

2018 sezonunda Formula Renault'ta mücadele ederken dönemin Formula 2 sürücüsü Lando Norris ile ev arkadaşığı yapan Fenestraz, Dailystar'a verdiği özel bir röportajda o günlerden söz etti.

Esprili bir dille Norris'in biraz dağınık olduğunu anlatan Fenestraz, "Lando tanıdığım en düzenli adam değildi, ama bugünlerde hala buna gülüyoruz!"

"Evde onlarca boş Weetabix [bir mısır gevreği markası] kutusu vardı, hatta bir tanesinin üzerinde kendi adı yazıyordu çünkü Weetabix onun için özel bir kutu üretmişti!"

"O günler bir rüya gibiydi. Çok sağlıklı bir hayat yaşadığımızı söyleyemeyeceğim, tüm gün simülatördeydik, tüm gün oyun oynuyorduk."

"Ancak antrenörümüzle de sürekli bir araya geliyor ve antrenman yapıyorduk, dolayısıyla simülasyondaki zamanı dengeleyebiliyorduk. Çok eğlenceliydi."

"Yazın aşırı sıcak olduğunu hatırlıyorum, Lando sürekli 'hayır, klima almamıza gerek yok, gelecek hafta yine soğuk ve yağmurlu olacak' diyordu."

"Aylar böyle geçti ve bir noktada klima almak için dışarı çıktık, ancak klimalar tamamen tükenmişti! Dairede dumanı tüten bir sıcak vardı."

"O günlerde Lando ile gerçekten iyi bir ilişki kurduk ve çok eğlendik." dedi.