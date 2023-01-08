Fenestraz: "Norris, ev arkadaşlığı yaptığımız dönemde pek de düzenli değildi!"
Formula E sürücüsü Sacha Fenestraz, 2018 sezonu boyunca ev arkadaşlığı yaptığı Lando Norris'in biraz dağınık olduğunu, ama birlikte çok eğlendiklerini söyledi.
Oturma odasında iki devasa yarış simülatörünün bulunduğu bir daireyi bir F1 pilotuyla paylaşmak kulağa oldukça hoş geliyor, ancak bu durumu gerçek hayatta yaşayanlar da yok değil.
Bunlardan biri, gelecek sezon Formula E'de yarışmaya hazırlanan Sacha Fenestraz.
2018 sezonunda Formula Renault'ta mücadele ederken dönemin Formula 2 sürücüsü Lando Norris ile ev arkadaşığı yapan Fenestraz, Dailystar'a verdiği özel bir röportajda o günlerden söz etti.
Esprili bir dille Norris'in biraz dağınık olduğunu anlatan Fenestraz, "Lando tanıdığım en düzenli adam değildi, ama bugünlerde hala buna gülüyoruz!"
"Evde onlarca boş Weetabix [bir mısır gevreği markası] kutusu vardı, hatta bir tanesinin üzerinde kendi adı yazıyordu çünkü Weetabix onun için özel bir kutu üretmişti!"
"O günler bir rüya gibiydi. Çok sağlıklı bir hayat yaşadığımızı söyleyemeyeceğim, tüm gün simülatördeydik, tüm gün oyun oynuyorduk."
"Ancak antrenörümüzle de sürekli bir araya geliyor ve antrenman yapıyorduk, dolayısıyla simülasyondaki zamanı dengeleyebiliyorduk. Çok eğlenceliydi."
"Yazın aşırı sıcak olduğunu hatırlıyorum, Lando sürekli 'hayır, klima almamıza gerek yok, gelecek hafta yine soğuk ve yağmurlu olacak' diyordu."
"Aylar böyle geçti ve bir noktada klima almak için dışarı çıktık, ancak klimalar tamamen tükenmişti! Dairede dumanı tüten bir sıcak vardı."
"O günlerde Lando ile gerçekten iyi bir ilişki kurduk ve çok eğlendik." dedi.
Verstappen: "Özel hayatımı dış dünyaya sergileme ihtiyacı duymuyorum"
Vasseur: "Bütçe sınırı ihlalleri daha hızlı ve daha katı şekilde cezalandırılmalı"
Son Haberler
Webber: "Daniel'ın motivasyonunu yeniden kazanmaya ihtiyacı var"
Mark Webber, Formula 1'e bir sezon ara veren Daniel Ricciardo'nun Red Bull yedek pilotu olarak kaybettiği motivasyonunu yeniden yakalayabileceğini düşünüyor.
Andretti'nin Cadillac ile birleşimi, F1'in tutumunu değiştirecek mi?
Andretti ve Cadillac'ın birleşerek Formula 1'e girme planlarını duyurması, serinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki patlamasına daha fazla hizmet eden son gelişme oldu.
Suudi Arabistan motor sporları merkezi planlıyor, hedefler Aston Martin ve McLaren
2023'te de F1 takvimindeki bir yarışa ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, ülkesine ev sahipliği yapacak bazı takımlar istiyor.
Hamilton: "Başarının değerini artık daha iyi anlıyorum"
Lewis Hamilton, Mercedes'in 2022'deki mücadelesinin ardından, başarıları geçmişte olduğundan daha fazla takdir ettiğini söyledi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.