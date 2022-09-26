Federer: "Artık F1 yarışlarına katılmak için bolca vaktim var"

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Mercedes pilotu, sezon başındaki İspanya Grand Prix'sinde Roger Federer, Lewis Hamilton ve Toto Wolff ile görüntülenmişti.

41 yaşındaki İsviçreli yıldız, Barselona pistinde verdiği bir röportajda, kendisinin büyük bir F1 hayranı olduğunu ve 'gençken onu çok takip ettiğini' söylemişti. Ancak bunu yapmanın yıllar geçtikçe zorlaştığını da itiraf etti.

Bu yılki İspanya GP, Federer'in 2016 Abu Dabi'den sonra katıldığı yalnızca ikinci yarıştı. Federer, Wimbledon genç tekler ve çiftler şampiyonluğunu 1998 yılında 17. yaşından önce kazandığında başlayan tenis kariyerini sonlandırdığı için artık daha fazla Grand Prix ziyaretinin mümkün olabileceğini düşünüyor.

Russell, Londra'daki O2 Arena'daki Laver Cup takım turnuvası olan Federer'in son maçına katıldı, ancak Federer, yaşadığı diz yaralanması sebebiyle 2021 Wimbledon'dan bu yana ilk kez mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.

Eurosport, ikiliyi kamera arkasında sohbet ederken görüntüledi ve Federer, turnuva sona erdikten sonra pazar gecesi bir parti olacağını doğruladı.

Mercedes pilotu, "Keşke katılabilsem ama önümüzdeki hafta büyük bir yarış var." dedi.

Federer yarışın nerede olduğunu sorduğunda Russell, "Singapur. Nem ve ısı sebebiyle ile her zaman yılın en fiziksel olan yarışı." yanıtını verdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG and Roger Federer Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Federer ise artık F1 yarışlarına katılmamak için bir mazereti olmadığını belirtti.

Gelecek planları hakkında Federer, "Önümüzdeki birkaç hafta tatil yapacağım. Bu harika olacak, böylece neler olup bittiğine bakabilir, çocuklar ve eşim ile birlikte olabilirim. Daha sonra neler olacağını göreceğim."

"Sabah uyandığınızda yapacak hiçbir şeyinizin olmaması ve durup kahve içebilmeniz çok güzel!" dedi.

O2 Arena'ya bir Mercedes resmi Laver Cup arabasıyla gelirken görüntülenen Russell, yarışmadaki bir diğer oyuncu Andy Murray ile de tanıştı.

Russell, "İnanılmaz kariyerinin son maçından sonra Roger ile sohbet etmek harika."

"Sadece tüm zamanların en iyi sporcularından biri değil, aynı zamanda tanışabileceğiniz en iyi adamlardan biri."

"Aynı şey Andy için de geçerli, gerçekten çok komik biri!" dedi.

Ne yazık ki kariyeri Federer için müthiş bir şekilde sona ermedi. Eski rakibi Rafael Nadal ile Avrupa'yı temsil eden ikili, Amerikalı Jack Sock ve Frances Tiafoe'ye kaybettiler.