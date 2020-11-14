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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

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Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
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Türkiye GP'de hakem olarak görevlendirilen Fatih Altaylı, sıralamalardan sonra görev almadı ve onun yerine başka bir isim görevlendirildi.

Her yarışta, hafta sonunda yaşanan olayları inceleyen dört hakem oluyor ve bunlardan bir tanesi eski yarış pilotu oluyor. Bu hafta sonu pilot hakemin Derek Warwick olacağı açıklanırken dört hakemden bir tanesinin de ünlü gazeteci Fatih Altaylı olacağı duyuruldu.

Az önce FIA tarafından yapılan açıklamada, bu akşam için zorunlu sebeplerden dolayı Altaylı'nın yerini Jacob Boulter'in aldığı duyuruldu. 

Motorsport.com olarak edindiğimiz bilgilere göre Altaylı bu akşam "kişisel sebeplerden" dolayı görevini gerçekleştiremedi ancak Altaylı'nın yarın görevine dönmesi bekleniyor.

*Haberin ilk halinde sehven Altaylı'nın görev almayacağını yazmıştık ancak şu an için böyle bir açıklama bulunmuyor.

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Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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