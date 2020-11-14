Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Her yarışta, hafta sonunda yaşanan olayları inceleyen dört hakem oluyor ve bunlardan bir tanesi eski yarış pilotu oluyor. Bu hafta sonu pilot hakemin Derek Warwick olacağı açıklanırken dört hakemden bir tanesinin de ünlü gazeteci Fatih Altaylı olacağı duyuruldu.

Az önce FIA tarafından yapılan açıklamada, bu akşam için zorunlu sebeplerden dolayı Altaylı'nın yerini Jacob Boulter'in aldığı duyuruldu.

Motorsport.com olarak edindiğimiz bilgilere göre Altaylı bu akşam "kişisel sebeplerden" dolayı görevini gerçekleştiremedi ancak Altaylı'nın yarın görevine dönmesi bekleniyor.

*Haberin ilk halinde sehven Altaylı'nın görev almayacağını yazmıştık ancak şu an için böyle bir açıklama bulunmuyor.