Fatih Altaylı, Türkiye GP'de yarış hakemi olacak
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Fatih Altaylı, 2020 Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda dört yarış hakemden birisi olacak.
Her yarışta, hafta sonunda yaşanan olayları inceleyen dört hakem oluyor ve bunlardan bir tanesi eski yarış pilotu oluyor.
Bu hafta sonu pilot hakemin Derek Warwick olacağı açıklandı.
Ancak duyurudaki en dikkat çekici isim Fatih Altaylı'ydı. Ünlü gazeteci, bu hafta sonu yapılacak Türkiye GP'de "yerel hakem" olarak görev alacak ve olayları inceleyen isimlerden bir tanesi olacak.
Ayrıca Gerd Ennser ve Dennis Dean da bu hafta sonu yapılacak yarışta hakemlik görevini üstlenecekler.
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|Kemal Şengül
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Fatih Altaylı, Türkiye GP'de yarış hakemi olacak
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