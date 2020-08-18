Fatih Altaylı, 15 Kasım'da Türkiye GP'yi doğruladı, TOSFED sessiz

Bildiğiniz üzere bir süredir Türkiye GP'nin dönüşü Formula 1 medyasında yer alan öncü konulardan birisi.

Geçen hafta sonu Sky Italia, Türkiye GP'nin 15 Kasım tarihinde gerçekleşeceğini iddia etmişti. İspanya GP hafta sonunda Motorsport.com editörleri de kendi kaynaklarıyla iletişime geçmiş ve görüşmelerin çok ileri seviyede olduğunu, Türkiye GP'nin takvime girmesinin büyük bir ihtimal olduğunu öğrenmişti.

Türkiye'de Formula 1'i yakından takip eden gazetecilerden birisi olan Fatih Altaylı, dün akşamki Spor Saati programında konuyla alakalı ayrıntılar verdi.

Programda Altaylı, bu seferki yarışın devlet destekli değil, pistin işletmecisi Intercity destekli olduğunu ve FIA tarafından edindiği bilgilere göre yarışın 15 Kasım tarihinde ve pandemi şartları olumsuz yönde ilerlemezse seyircili bir şekilde yapılacağını öğrendiğini söyledi.

Programda Formula 1'in konuşulmaya devam edildiği esnada Altaylı'nın telefonuna bir mesaj geldi. Altaylı, mesajın TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'ndan geldiğini ve başkanın Türkiye GP'nin dönüşünün FIA Başkanı Jean Todt tarafından kendilerine doğrulandığını yazdığını söyledi.

Konuyla alakalı TOSFED'le iletişim kurduğumuzda ise resmi açıklama olmadan konuyla alakalı bir açıklama yapmayacakları belirtildi.

Programın Formula 1 ile ilgili bölümünü buradan izleyebilirsiniz.