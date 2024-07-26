Famin doğruladı: "Yeni vizyona göre Alpine, farklı bir üreticiden F1 motoru alacak"

Alpine, Flavio Briatore'nin danışman olarak atanmasının ardından yeni bir yapılanma sürecinden geçiyor ve artık kendi motorunu üretmeyi bırakacak.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da Alpine'in Mercedes'in müşteri takımı olması bekleniyor.

Yaz arasında Alpine F1 takım patronluğu görevini bırakacak Bruno Famin, Spa'daki basın toplantısında bu ihtimali doğruladı.

Famin şöyle konuştu: “Viry'de yeni bir spor markası yaratmak ve bunun tüm dünyada tanınmasını sağlamak istiyoruz."

"Bu hafta başında Viry'deki personele sunulan proje, kaynakların Formula 1 güç ünitesi gelişiminden, marka içi teknolojilerin gelişimine aktarılmasını içeriyor."

"Eğer kabul edilirse, projenin sonuçlarından birisi Alpine F1 takımının başka bir üreticiden güç ünitesi alması ve markayı geliştirmek için daha fazla kaynağa sahip olmamız olacak."

"Viry'de sunulan proje 2026 sonrasını kapsıyor. Birkaç üreticiyle görüşme halindeyiz ancak henüz hiçbir şeye karar verilmedi."

"Fransız işçi sendikalarının taleplerine uymak zorundayız. Sıkı şekilde takip edilmesi gereken sosyal süreçler var ve bu süreci tamamlamadan herhangi bir karar alamayız."