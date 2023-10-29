Famin: "Yeni F1 motor teknik direktörü Alpine'i zorlayacak"

Deneyimli güç ünitesi mühendisi Meignan, Brixworth'teki Mercedes HPP'de geçirdiği dört yılın ardından Ferrari'de biraz daha kısa bir süre çalıştıktan sonra - her iki takımda da bölüm başkanı olarak çalıştıktan sonra - Fransa'ya dönecek.

Meignan, Alpine F1 takımının Viry-Chatillon'daki motor departmanının başında olacak ve takım, onun liderliğinde 2026'nın geniş kapsamlı güç ünitesi kural değişikliklerine hazırlanacak.

Alpine'in rakip üreticilere kıyasla motor performansında eksik olduğu anlaşılıyor ve bu nedenle motor sporları şefi ve geçici takım patronu Famin, Meignan'ın Viry'ye yeni fikirler getireceğinden emin.

Famin, "Eric'i Viry'de ağırlamaktan çok mutluyuz ve bence çok şey getirecek çünkü Formula 1'de deneyimli bir adam ve bence ekibimizi zorlayacak."

"2026 güç ünitesi jenerasyonunu daha iyi hazırlamak için adamlarımızı zorlamak üzere doğru zamanda geliyor."

"Viry'deki tüm çalışanlarla çok iyi bir iş çıkaracağından çok eminim, şimdiden başladı ve bence çok hızlı bir şekilde harekete geçecek." dedi.

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren Alpine A523 detay

Bu atama aynı zamanda kendisi de bir motor uzmanı olan Famin'in serbest kalmasına yardımcı olacak.

Yaz aylarında takım patronu Otmar Szafnauer'in görevden alınmasından bu yana geçici takım patronluğu da dahil olmak üzere ek görevler üstlenen Fransız, zamanını Fransa'daki Viry ile Alpine'in İngiltere Enstone'daki şasi departmanı arasında paylaştırıyor.

Famin, "Elbette odaklanmam gereken çok şey var ve (Meignan) teknik tarafta güçlü bir destek olacak."

"Viry'de zaten iyi teknik adamlarımız vardı ama bence tam zamanlı bir teknik direktörün olması herkese gerçekten yardımcı olacak." dedi.

Bu yılın başlarında Alpine, Renault motorlarının Mercedes, Ferrari ve Honda'nın güç ünitelerine kıyasla 30 beygir kadar eksik olduğunu iddia etmişti.

F1'in motor performansının dondurulmasıyla Alpine motor eşitleme önlemleri için destek bulmayı umuyordu, ancak hem Mercedes hem de Ferrari Alpine'in motor açığı iddialarının abartılı olduğunu ve bu nedenle özel muafiyete değmeyeceğini düşündü.

2026 yılından itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle üreticiler, karmaşık ve pahalı MGU-H sistemini ortadan kaldırarak ve güçlendirilmiş MGU-K'dan gelen elektrik gücü ile sürdürülebilir yakıtla çalışan V6 turbo motorlar arasında %50/50'lik bir bölünmeyi hedefleyerek temiz bir sayfa açacaklar.