Famin: "Szafnauer yetersiz demedik"
Alpine'in geçici takım patronu Bruno Famin, Otmar Szafnauer'in aslında iyi bir isim olduğunu fakat planlarının tutmadığını söyledi
Enstone merkezli takım, Belçika GP hafta sonunda 34 yıldır kendileri için çalışan sportif direktör Alan Permane ve 2022'nin başında Aston Martin'den ekibe katılan takım patronu Szafnauer ile yollarını ayırdı.
Taraflar, başarı için gereken süre konusunda anlaşamadılar. Alpine yönetimi hemen başarı isterken, bu iki isme göre en az birkaç yıla daha ihtiyaç vardı.
Geçici olarak Alpine F1'in takım patronu olan Bruno Famin, verdiği son röportajda Szafnauer'i yeteneksiz veya başarısız bir isim olmadığını savundu.
Fakat Famin, aralarında başarıya giden yol konusunda anlaşmazlıklar olduğunu belirtti.
Famin, "Kimse Otmar Szafnauer'in yeterince iyi olmadığını söylemiyor. Aksine hem o hem de Alan çok deneyimli profesyoneller."
"Takım için gerçekten değerli isimlerdi, bunun gayet farkındayız fakat rekabet seviyesi bu kadar yüksekken ve bu kadar ciddi zorlukların üstesinden gelmek zorundayken, takım içerisinde kenetlenmeniz gerekiyor."
"Bunun için herkesin uyum içerisinde çalışması lazım ve artık durum böyle değildi."
Otmar Szafnauer, Alpine
Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images
"Onlara olan güvenimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Fakat bu tarz projeler geliştirirken, tüm üst yönetimin aynı yönü takip etmesi gerekir. Birlikte hareket ettik fakat bir noktada artık bazı konularda anlaşamadığımızı fark ettik."
"Eğer tam bir mutabakat yoksa, o zaman birlikte çalışmaya devam etmenin faydasız olduğunu anlayacak kadar deneyimli insanlarız. Bundan ötürü de hepimiz kendi yolumuzu seçmeliydik."
"Sonuç olarak, takip ettiğimiz yönle ilgili birliktelik eksikliği nedeniyle farklı bir yol seçtik."
"Şahsen ben hiçbir zaman Otmar'a olan güvenimi kaybettiğimi söylemedim. Onun yeteneklerini ve geçmişini biliyorum, Alan'ı da tanıyorum. Her ikisi de mükemmel isimler."
"Fakat birlik içinde olmamız gerekirken öyle olmadığını gördük. Takımın elde ettiği sonuçlar beklediğimiz gibi olmadı. Belki de biz, yeterli adımı atamazken, rakiplerimiz attılar."
"Elbette çalışmaya devam ediyoruz ama başta genel psikolojik durum olmak üzere pek çok şeyi değiştirmemiz gerekiyor."
"Bu, takım içerisinde durumu analiz ettiğimiz noktada ele alacağımız görevlerden biri."
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