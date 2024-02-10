Famin: "Sürücü pazarına bakıyoruz fakat Gasly ve Ocon'la mutluyuz"

Alpine pilotlarının zorlu geçen 2023 sezonu sonrası takımda mutlu olmadığına dair spekülasyonlar var.

İkilinin lansmanda pek de mutlu olmadıkları görülebiliyordu. Son yaşanan değişikliklerin ardından sürücü pazar iyice karıştığı için, ikisinin de başka yerlere bakabilecekleri iddiası var.

Sürücü pazarındaki hareketlilik sonrası sürücüleriyle konuşup konuşmadığı sorusuna Hamilton, "Sürücülerimizle konuşmak için Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesini beklemedik."

"Sürücülerimizle sürekli konuşuyoruz. Onlarla olan ilişkimizden, onlarla olan iletişimimizden ve yaptıkları işten çok memnunum."

"Onlarla Hamilton'dan önce ve sonra düzenli olarak konuştuk. Dürüst olmak gerekirse hepimiz sürücü piyasasına bakıyoruz."

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine

"Bizim de akademimiz var ve neler olup bittiğini görmek ya da bilmek bizim görevimiz."

"Bu konu üzerinde çalışıyoruz fakat henüz verilmiş bir karar yok. Önceliğimiz daha çok aracı ve takımı geliştirmeye odaklanmak. Bunun için de kendi sürücülerimize güveniyoruz."

"Sürücülerimiz ne düşündüğümüzü biliyorlar, F1'in nasıl işlediğini de biliyorlar. Burada ikiyüzlülük yok."

"İşte bu yüzden birbirimizle düzenli olarak konuşmak, her şeyi masaya yatırmak önemli. Dediğim gibi; onlardan memnunuz. İlk yarışı ve aracın performansını bekleyelim ama anladığım kadarıyla takımdan memnunlar."

"Tabii ki piyasaya bakıyoruz, hazırlıklı olmalıyız. Kimse ne olacağını bilmiyor ve benim için bir parçası da durum analizi. Fakat şimdilik sürücülerimizden memnunuz ve aracı daha da geliştirmek için yapacak çok işimiz var. Buna odaklanıyoruz."

"Bu konuyu daha sonra konuşalım."

Ocon için daha önce olmayan bir seçeneğin açılmış olmasıyla ilgili bir soruya Famin, "Mick için de öyle! Potansiyel bir fırsatı var mı bilmiyorum tabii, vubu Toto'ya sorun."

"Yani listede olup olmadığını bilmiyorum. Bunu daha sonra konuşalım." cevabını verdi.