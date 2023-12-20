Famin: "Renault, Andretti F1 görüşmelere devam etmeye istekli"

Andretti'nin Renault ile bir ön sözleşmesi vardı fakat giriş süreci her iki tarafın da beklediğinden daha uzun sürdüğü için, bu kontratın süresi doldu.

FIA yeni projeye Ekim ayında resmi olarak onay verirken, artık nihai karar F1 yönetimine kalmış durumda.

General Motors'un 2027 veya 2028'de kendi güç ünitesini geliştirmeyi planladığını açıklamasıyla, Andretti - General Motors arasındaki ortaklık rolü biraz değişmiş durumda.

Famin, Andretti'nin rakip bir üreticiyle bağlarını güçlendirmesine rağmen, Renault'nun Andretti'ye "geçiş sezonlarında" güç ünitesi tedarik etmeye istekli olduğunu belirtti.

Andretti, spora 2025 veya 2026'da dahil olacak ve General Motors'a ait güç ünitesine geçmeden önce birkaç yılda Renault motoru kullanabilirler.

Eğer Andretti 2025 için onay alırsa, o zaman Renault'nun önünde üretimi hızlandırmak ve ikinci bir takıma güç ünitesi tedarik etmek için yaklaşık bir yılı olacak.

Bu konuya değinen Famin, "Andretti ve General Motors ile konuşuyoruz ve onlarla konuşmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Eğer spora giriş yaparlarsa, görüşmelere devam etmekten mutluluk duyarız."

"Şu an için biraz beklemedeyiz ve bunun nedeni biz değiliz. Daha çok sürecin beklenenden çok daha uzun sürmesiyle ilgili."

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Andretti

"FIA'nın cevap vermesi başlangıçta söylediklerinden çok daha fazla zaman aldı, şimdi top F1 tarafında. Eğer spora dahil olurlarsa, Andretti ile görüşmekten mutluluk duyarız.

"Geçen sefer de söylediğim gibi bir ön sözleşmemiz vardı, ön sözleşmenin süresi doldu, şu anda onlarla herhangi bir taahhüdümüz ya da yasal bir taahhüdümüz yok."

"Ancak onlarla konuşmaktan ve birlikte neler yapabileceğimizi görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Eğer spora dahil olurlarsa, bunun nedeni F1'e çok fazla katma değer getireceklerini ve hem şampiyonanın hem de takımların değerinde azalmayacağını göstermiş olmaları olacak." dedi.