Famin: "FIA'nın 2026 motorlarının yarı yarıya olan güç dağılımını değiştirmesi kabul edilemez olur"

2026-2030 motor özellikleri tasarlanırken, hem Audi hem de Porsche seriye katılmaya hazır görünüyordu. Bu da sürdürülebilirlik ve yola uygunluk üzerindeki vurguyu artırdı. Sonuç, içten yanmalı motor ve elektrik gücü arasında yarı yarıya bir güç bölünmesi olarak ortaya çıktı.

Ancak ilk simülatör verileri takımlarla paylaşıldığında, pilotların düzlüklerde aniden yavaşlamak zorunda kalması ve gerekli olan aşırı batarya dolumu nedeniyle vites küçültme ihtiyacı duyması ve bunun da 470bhp (350kW) elektrik gücünün düşmesine yol açması konusunda endişeler ortaya çıktı.

Autosport/Motorsport.com, FIA'nın eşit güç dağılımını değiştirmeyi planlamadığını, takımların yeni nesil motorlarını şimdiden dyno testine tabi tuttuklarını anlıyor.

Alpine yarış takımının ve motor programının geçici patronu olan Famin, bu nedenle F1'in bir sonraki kural değişiminin başarısının, sürüklenmeyi radikal bir şekilde azaltması ve araçların düzlüklerde performans göstermesine yardımcı olmak için aktif ön ve arka kanatlar getirmesi beklenen şasi düzenlemelerine bağlı olduğunu düşünüyor.

Autosport/Motorsport.com tarafından hibrid güç aktarma organlarının elektrikli kısmına çok fazla güvenmenin tehlikeleri sorulduğunda Famin, "Sanırım hepimiz bu endişeyi paylaşıyoruz" dedi.

"Hepimiz [Formula 1, FIA, takımlar, güç ünitesi üreticileri], otomobiller için doğru nihai düzenlemeyi bulmak için çalışıyoruz."

"Bence enerji yönetimi üzerinde önümüzdeki aylarda da çalışabiliriz. Acelemiz yok."

"Şunu söylemeliyim ki, güç ünitesi teknik yönetmeliği oldukça uzun bir süre önce, neredeyse bir buçuk yıl önce resmileştirildi. Tüm güç ünitesi üreticileri sıkı bir şekilde çalışıyor."

Fotoğraf: Giorgio Piola Ferrari F1-75 engine detail

"Gitmek istediğimiz yol, geliştirmek istediğimiz teknoloji açısından zaten çok önemli seçimler yaptılar."

"Şimdi değiştirirsek bu iyi olmaz. Açıkçası bu kabul edilebilir bir şey değil."

"Ancak şasi teknik düzenlemesiyle iyi otomobiller yapmak için bir yol bulacağımıza inanıyorum." dedi.

F1 uzmanları, takımların 2026 simülasyonlarıyla ilgili şikâyetlerine, kendi araştırmalarına kıyasla aylar öncesine ait verilerle çalıştıklarını söyleyerek karşılık verdi.

Düzlük hızı sorunları, takımların yeni motorları simüle ederken mevcut yüksek sürüklenmeli bir otomobil modeliyle çalışmasından da kaynaklanmış olabilir.

Yarı yarıya güç oranına geçiş nedeniyle, içten yanmalı motordan elde edilen maksimum gücün %25 düşerek yaklaşık 500 bg olması bekleniyor. Mevcut bölünmüş turboşarj düzeninden uzaklaşmanın da turbo gecikmesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.