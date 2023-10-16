Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Alpine'den Bruno Famin, takımın şasi ve motor fabrikalarının birlikte daha etkin çalışmasının Formula 1'deki başarısının anahtarı olduğunu söylüyor.
Famin, Otmar Szafnauer ve uzun süredir sportif müdürlük görevini yürüten Alan Permane'nin ayrılmasının ardından Temmuz ayı sonunda geçici takım patronu olarak göreve başladı.
O zamandan beri, Alpine'in gridin ön sıralarına ilerleyişini hızlandırmak için iyileştirmesi gereken kilit alanları değerlendirmekle görevlendirildi.
Alpine'in Enstone'daki İngiliz şasi departmanı ile Fransa Viry-Chatillon'daki motor departmanı arasında iki ülkeye bölünmüş olması, üst düzey bir takım olma yolunda aşılması gereken önemli bir zorluk olarak sık sık dile getiriliyor.
Famin, iki fabrika arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmenin ele alınması gereken bir öncelik olduğunu doğruladı.
Motorsport.com/Autosport tarafından yaz boyunca gerçekleştirdiği bilgi toplama görevinin sonuçları sorulduğunda Famin, şunları söyledi: "Nasıl daha fazla performans elde edebileceğimizi görmek için halen her iki fabrikayı da değerlendiriyorum. Bence en önemli şeylerden biri tüm bu insanların birlikte çalışmasını sağlamak."
"İki taraf birbiriyle uyumlu çalışırken aynı zamanda her bir tarafın kendi içinde sahip olunan tüm potansiyeli ortaya çıkarmalıyız."
"Çok fazla potansiyele sahibiz ama asıl zorluk herkesi ve her şeyi bir araya getirmek ki ben de şu anda bunun için çalışıyorum."
Famin, yaptığı kültürel değişikliklerin, dayanıklılık sorunları nedeniyle göreceli performans eksikliğine rağmen Pierre Gasly ve Esteban Ocon tarafından kullanılan araçlardan cesaret verici sonuç elde etmeyi başaran ekibe şimdiden fayda sağladığını hissetti.
Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference
Photo by: FIA Pool
Famin, "Temmuz sonunda takımın başında oldukça iyi ve büyük değişiklikler yaptık."
"Bu, pist ekibinde de yeni bir zihniyet yarattı."
"Şu ana kadar gördüklerimden oldukça memnunum, o zamandan bu yana strateji açısından oldukça iyi yarışlar çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.
Aynı zamanda Alpine'in motor sporlarından sorumlu başkan yardımcısı olan Famin, kalıcı bir takım patronu atamak için acele etmediğini de sözlerine ekledi.
"Şu anda herhangi bir gecikme yok çünkü baskı altında olmak istemiyorum."
"Şu an için her şeyi değerlendiriyorum. Şimdiye kadar gördüğüm değişikliklerin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."
"Pist tarafında, sahip olduğumuz ruhla çalıştıkları için pilotlarımızdan çok memnunum."
"Elbette asıl önemli olan şimdi fabrikalarda da aynı ruhu nasıl yakalayabileceğimizi görmek olacak."
"Benim odaklandığım nokta da bu. Mesele tek bir kişiden ibaret değil, mesele tüm insanların birlikte çalışabilmesi."
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