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Formula 1

Famin: “Sanchez, aracı geliştirmemize yardımcı olacak’’

2024 Formula 1 sezonuna hayal kırıklığıyla başlangıç yapan Alpine, yakın zamanda teknik departmanında önemli bir değişiklik yaptı.

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Fotoğraf: LAT Images

Alpine takım patronu Bruno Famin, takımın yeni idari teknik direktörü David Sanchez’in etkisini takdir etti.

Sanchez, McLaren’dan ayrıldıktan sonra geçen ay Alpine’nin teknik pozisyonuna katıldı.

Sanchez’in Woking merkezli ekipten ayrılmasının ardından Alpine’a katılması sadece üç ay sonra gerçekleşti. McLaren’dan ayrılmasının nedeni ise yapılan çalışmalardaki uyumsuzluk olduğu söyleniyor.

Daha önce Alpine takımıyla farkı isimler altında çalışan Sanchez, Alpine’nin çalkantılı olduğu bir dönemde takımla sözleşme imzaladı.

2024 Formula 1 sezonuna yavaş bir başlangıç yapan Alpine, ilk 8 yarışta sadece 2 puan topladı.

Sanchez’in takımda geçirdiği kısa süre boyunca aracın geliştirilmesinde küçük bir etkisi olsa da, Alpine takım patronu Famin, Sanchez’in gelişini Alpine’deki morali yükselttiğini belirtti.

Famin, RacingNews365’e verdiği bir demeçte, “Aracın performansında sihirli bir şey olduğunu düşünmüyorum.’’

“Ancak takımın düşünce yapısında, hem şu anki aracı hem de bir sonraki aracı geliştirmek için ne yapmamız gerektiği konusunda Sanchez, doğrudan bir etkiye sahip.’’ dedi.

Alpine, şu anda F1 Takımlar Şampiyonası’nda dokuzuncu sırada yer alıyor. Bu da, takım için F1 2024 sezonuna oldukça zor bir başlangıç yaptığı anlamına geliyor.

Alpine takım patronu Famin, takımın bu zorluklara nasıl tepki verdiğini takdir etti ve Sanchez’in şu anki aracın üzerinde olumlu bir etki yaratmasını bekliyor.

“Takımın tepkisinden memnun kaldım çünkü herkes, bu sezonun başında aracın nasıl olduğunu biliyorlardı. Ancak aracın minimum ağırlığa geri dönmesi için planlanan güncellemeleri daha erken getirmeyi başardık.’’

“Ve bu çok iyiydi. Aracımızın geliştirilmesi için ikinci aşamaya geçiyoruz ve yaptığımız şey de bu.’’

“Bilirsiniz ki neden bu duruma düştüğümüzü anlamak için çok çalıştık.’’

“İki haftadır David Sanchez’in bizimle birlikte olması, gelişme sürecinde daha hızlı ilerlememize yardımcı olacak ve biz de bunu umuyoruz.’’

“Ancak şu anda, bir sonraki önemli güncellemeyi ne zaman getirebileceğimiz hakkında konuşmak için biraz erken.’’ dedi.

                                                                                                                                                                                      Rümeysa Öztürk

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