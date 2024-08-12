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Formula 1

Famin: "Briatore ile sorun yaşamadık ama çok farklı fikirlere sahibiz"

Bruno Famin, Flavio Briatore ile Alpine'de anlaşamadıkları yönündeki iddiaları yalanladı ancak kendisiyle farklı yaklaşımlara sahip olduklarını da kabul etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 and Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 and Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Son 12 aydır Alpine'den sorumlu olan Famin, Otmar Szafnauer'in ayrılmasının ardından onun yerine geçmişti, ancak şimdi yeni takım patronu Oliver Oakes oldu.

Groupe Renault CEO'su Luca de Meo tarafından yapılan ve eski Benetton/Renault takım patronu Flavio Briatore'nin geri dönmesini sağlayan değişikliklerin ardından Famin'in takım patronu olarak görev süresi geçtiğimiz haftalarda sorgulanmaya başlamıştı.

Takımın yapısında ve Renault'nun Viry-Chatillon'daki güç ünitesi fabrikasıyla olan ilişkisinde büyük değişiklikler yaşanırken Famin, Viry'nin Renault Grubu için bir teknoloji merkezine dönüştürülmesi için F1'den geri adım atacak.

Haberin ardından Beyond the Grid podcast'inde konuşan Famin, "Haftanın en önemli olayı benim pozisyonum ya da Alpine'deki takım patronluğu pozisyonu değil."

"Potansiyel güç ünitesi değişikliğinin yüzlerce insan ve proje üzerinde gerçekten büyük bir etkisi var, çünkü artık üreticilerin Formula 1'e nasıl dahil olduklarına dair farklı modeller olduğunu görüyoruz."

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"Bunu Ford'da, Audi'de görüyoruz. Bu yüzden modeli değiştirmeyi düşünebiliriz ama dediğim gibi; bunun insanlar ve personel üzerindeki etkisi çok büyük. Bu gerçekten en önemli konu."

"Bu noktada benim kişisel pozisyonum büyük bir mesele değil." dedi.

Famin, Briatore ile yönetim konusunda farklı yaklaşımlara sahip olduklarını kabul etti, ancak sorun yaşadıkları söylentilerini reddetti.

"Birkaç haftadır Flavio Briatore CEO'nun yönetici danışmanı olarak yanımızda ve onunla çalıştığım birkaç hafta içinde hiçbir sorun yaşamadım."

"Ancak gerçekten aynı yaklaşıma sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Eğer takımın yönetimini netleştirirsek, bu herkes için daha iyi olacaktır."

"Bu projeye tamamen adanmış birine ihtiyaç var ve ben böyle olduğum için mutluyum." 

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team at the Press Conference

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team at the Press Conference

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Formula 1'de bir yıl boyunca takım patronluğu yaptığım için çok mutluyum ve ayrıldığım için mutsuz değilim."

Alpine'in sezona kötü başlangıcından sonra toparlanmaya çalıştığını belirten Famin, Enstone takımının yarış tarzında büyük değişiklikler yapması gerektiğini ekledi.

"Sezona başladığımızdaki performansımız ben dahil herkes için büyük bir şok oldu."

"Bu durum, halihazırda başlamış olduğumuz ve yapmamız gereken değişikliklerin gerekliliğini vurguluyordu."

"Göreve geldiğimden bu yana pek çok şeyi değiştirdik - sezon başında gördüklerimiz daha önce yapılanların sonucuydu ve ne yazık ki bize daha fazla değişim yapmamız gerektiğini gösterdi."

"O zamandan beri pek çok şeyi değiştirdik, işler daha iyiye gidiyor. Bu zor durumdan sonra önemli olan şey, takım yapısını büyük ölçüde değiştirmenin gerçekten gerekli olduğunu görmekti."

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