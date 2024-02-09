Famin: "Başarısız çarpışma testleri, Alpine'in hırsının kanıtı"

Enstone merkezli ekip, 2024 aracını tanıttı ve teknik direktör Matt Harman, geçen sezondan araca taşınan tek bileşenin direksiyon simidi olduğunu iddia etti.

Harman, takımın bazı şeyleri uç noktalara taşıdığını ve bazı tasarım unsurlarında çok ileri gittiklerini öne sürdü: "Bazı unsurların sınırlarını zorladık ve bazı durumlarda bunun ötesine geçtik."

Bu yorum, kış boyunca Alpine'in FIA'nın zorunlu çarpışma testlerinin tamamını ilk seferde geçemediğine dair söylentilerle ilgili olabilir.

Takım patronu olarak aynı zamanda Alpine'in motor sporları projelerinin de başında olan Famin, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada takımın gerçekten de bazı testleri yeniden yapmak zorunda kaldığını ve daha sonra geçtiğini doğruladı, ancak bunun mutsuzluktan ziyade memnuniyetle karşıladığı bir şey olduğunu söyledi.

Famin, "Bazı testleri, bazı homologasyon testlerini yeniden yapmak zorunda kaldık. Ama bunun normal bir süreç olduğunu düşünüyorum."

"İlk seferde tüm testleri geçerseniz, bu yeterince hırslı olmadığınız anlamına gelir. Bakalım nihai sonuç ne olacak ama bazı testleri yeniden yapmak zorunda kalmamız bir eleştiri değil."

Alpine A524 Fotoğraf tarafından: Alpine

Red Bull takımı bu yıl tasarımda 2023'ün çok uzağına gitmemeyi tercih ederken, Alpine'in yepyeni bir araca yönelme kararı, geri çekilmemek için araçtan hızla performans elde etme ihtiyacıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Ayrıca 2026 araç yönetmelikleri yaklaşırken, yeni tasarım işe yaramazsa gelecek yıl yeniden düşünmek için bir alan yok.

Bu seçim, ilerlemek için zar atmak olarak görülebilecek olsa da Famin bunu böyle görmüyor.

"Bu bir kumar değil. Tamamen yeni bir araç geliştirmek için çok çalıştık. Yönetmelik uyarınca değiştirilmesi mümkün olan her şeyi değiştirdik."

"Bunun iki nedeni var: Birincisi geçmişten, aerodan ve lastiklerden öğrendiğimiz şeyler."

"İkinci neden ise 2026 yönetmelikleri."

"Bence sezonun oldukça erken bir döneminde 2026 projesi üzerinde çalışmaya başlamak için çok fazla kaynağa ihtiyacımız olacak, 2025 aracı 2024'ün sadece hafif bir evrimi olabilir."

"2024'e doğru büyük bir adım atmak önemliydi. Bunun ne kadar hızlı olduğunu göreceğiz."

"Pek çok yeni şey var ve gridde nerede olacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Önemli olan sezon boyunca aracı geliştirme becerimiz olacak."